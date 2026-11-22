El parlamentario de Por Andalucía por la provincia de Málaga, Ernesto Alba, junto a la candidata al Congreso de Frente Amplio por la provincia malagueña, Rosa Galindo. - FRENTE AMPLIO

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

El parlamentario de Por Andalucía por la provincia de Málaga, Ernesto Alba, ha asistido a un acto del Frente Amplio en Benalmádena (Málaga) junto a la candidata al Congreso, Rosa Galindo, donde ha indicado que es "muy importante" la movilización de la izquierda para "el objetivo fundamental" de "parar a la derecha y a la extrema derecha, aquellos que quieren hacer de los derechos fundamentales, como el derecho a la vivienda, un negocio".

Según ha indicado la coalición en una nota de prensa, Alba ha señalado que dentro de la izquierda también "hay mucho voto indeciso", y para ello "hay que apelar a todos los votantes de izquierda a que confíen en Frente Amplio por dos razones fundamentales".

La primera, el voto al Frente Amplio es "un voto con el corazón y con la cabeza". "Con el corazón porque votamos desde Andalucía para que Andalucía esté en los próximos debates fundamentales que se van a dar tras el 29 de noviembre a nivel de todo el Estado. Y también con la cabeza desde una concepción republicana", ha explicado.

En este sentido, Alba ha subrayado la "importancia" de "tener un proyecto de país federal, republicano y de clase", porque es "muy importante al final saber para qué estamos aquí". "Y aquí estamos para defender los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras frente a los multimillonarios, frente a las élites económicas que quieren determinar nuestras vidas para seguir llenándose de ellos su propia cartera", ha apuntado.

"Si avanza un trabajador en Galicia, ese trabajador avanza en Andalucía también. Si avanza un trabajador en Madrid, avanza en Andalucía. Y si avanza un trabajador en Andalucía, avanzan los derechos de los trabajadores en el resto del país", ha remarcado.

Al respecto, Alba también ha apelado a "la ambición histórica", ya que el voto a Frente Amplio es "un voto desde la convicción de la ambición histórica". "los trabajadores y las trabajadoras no podemos rechazar allá donde se nos dé la oportunidad de ocupar espacios para defender nuestros intereses. Si el día 30 hay una silla vacía para poder defender los intereses de la clase trabajadora, la ambición histórica del Frente Amplio es ocupar esa silla", ha señalado.

Además, Alba se ha preguntado si "lo mismo es que esa silla que quede vacía la ocupe Cayetana Álvarez de Toledo o Figaredo, en vez de Ada Colau, Toni Valero o cualquier ministro o ministra que forme parte del Frente Amplio que va a garantizar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras".

"Nosotros entendemos que la defensa de un proyecto de país en un gobierno es clave en su concepción amplia de todo el Estado. Porque no podemos estar dependiendo solamente del código postal o de los propios territorios para saber cómo defender a los trabajadores y las trabajadoras", ha remarcado.

Por último, el parlamentario andaluz ha hecho hincapié en que la lucha por la vivienda, por la sanidad, por la educación, por los derechos sociales que "tanto trabajo le han costado a la clase trabajadora, tienen que defenderse y tienen que seguir avanzando desde la convicción de un proyecto de país republicano, federal y de clase".

Por su parte, la candidata de la coalición, Rosa Galindo, ha subrayado que "la consigna de esta campaña lo dice claro, 'Un Voto como una casa', y que nadie tenga ninguna duda que en esta candidatura está la gente valiente que va a impedir casos como el de cinco mujeres, como hay en este momento en la puerta del Ayuntamiento de Málaga porque no tienen alternativa habitacional, y llevan ya tres días acampando y pasando frío, porque todas las instituciones le están dando la espalda".

"Así que, cuando hablemos de voto útil, hablemos de gente que está trabajando para que esas cosas no sucedan. El Frente Amplio es la candidatura que va a dar respuesta a la alternativa habitacional que necesitan miles y miles de familias. Hay en Málaga 15.000 viviendas con las que, lo primero que vamos a hacer es iniciar el proceso de expropiación, además de bajar y topar los alquileres, porque la vida de la gente va en ello", ha zanjado.