Colau propone en Málaga una ley para expropiar viviendas a grandes fondos de inversión: "Es perfectamente viable"

La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, en una atención a los medios en Málaga

La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, en una atención a los medios en Málaga - FRENTE AMPLIO

MÁLAGA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la Presidencia del Gobierno por Frente Amplio, Ada Colau, ha anunciado que incluirán en su programa electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre una Ley de Expropiación de Viviendas a Propietarios Corporativos Privados. La propuesta tiene como objetivo "recuperar las viviendas" adquiridas por los fondos de inversión.

"Es intolerable que hayan fondos de inversión extranjeros que vienen a nuestras ciudades, compran viviendas a granel como si fueran manzanas, los compran a precios muy inferiores de los que podría comprarlos la gente que vivimos aquí, y encima lo que hacen es especular y poner precios absolutamente abusivos", ha señalado este viernes en una intervención en Málaga.

Colau ha explicado que la ley "se aplicará de forma progresiva" sobre el stock residencial de los grandes tenedores corporativos. En una primera fase afectará a entidades con más de 1.000 viviendas, luego de más de 700 y por último de más de 50.

"Eso se puede hacer, es perfectamente viable y lo haríamos con una ley de expropiación inmediatamente si Frente Amplio entra con fuerza el próximo 29 de noviembre al Congreso de los Diputados para hacer un gobierno progresista que vaya mucho más allá de lo que se ha ido hasta ahora", ha remarcado.

Desde la coalición han subrayado que la medida "se dirige solo a propietarios corporativos". "Las familias que tienen su casa o un piso en alquiler quedan fuera, el objetivo son las grandes empresas que han convertido la vivienda en un activo financiero", han remarcado.

El anuncio llega tras la propuesta este jueves de un impuesto a los ultrarricos, centrado a partir de patrimonios a partir de un millón de euros, dentro de una reforma fiscal que eleva también la tributación a la banca y grandes con el objetivo de recaudar en conjunto más de 10.000 millones.

Concretamente, ha propuesto que este gravamen tenga un tipo del 2% sobre el total del patrimonio para personas con más de un millón de euros, que subirá al 3% para los que tienen más de 50 millones de euros. La cuota se reduciría en función de lo ya abonado por los impuestos de Patrimonio y Grandes Fortunas y no afectaría a los salarios ni a las pensiones.

"Vox y PP lo que quieren es seguir dando alfombras rojas a los especuladores, alfombras rojas para que sigan expulsando a nuestros vecinos de los barrios, poniendo apartamentos turísticos legales e ilegales por doquier y expulsando a una población trabajadora que ya no llega a final de mes por culpa del precio de la vivienda", ha aseverado.

En paralelo, la coalición ha propuesto adscribir "obligatoriamente" todas las fincas urbanas y suelos residenciales de la SAREB al parque público de vivienda.