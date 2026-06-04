Fuengirola adjudica la creación del Megaparking Los Boliches, el nuevo Estadio Santa Fe y los nuevos juzgados

La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, informa de los proyectos del Megaparking de Los Boliches, el nuevo Estadio Santa Fe y el nuevo Juzgado de Fuengirola - AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) ha adjudicado la creación del Megaparking Los Boliches, el nuevo Estadio Santa Fe y los nuevos juzgados de la localidad.

Esta actuación, "la más ambiciosa desde el punto de vista económico de la historia de la ciudad, ofrecerá 1.070 plazas de aparcamiento distribuidas en tres plantas subterráneas, el aumento de la superficie del actual recinto hasta los 14.500 metros cuadrados, la creación de más espacios deportivos, así como la construcción de una nueva sede judicial con entrada independiente y totalmente diferenciada del resto de la edificación", según han informado este jueves la alcaldesa, Ana Mula, acompañada de la teniente de alcalde de la barriada, Rosa Ana Bravo, y los ediles de Infraestructuras Estratégicas y Deportes, Rocío Arriaga y Julio Rodríguez, respectivamente.

Mula ha incididido en que "en las últimas elecciones adquirí varios compromisos importante con los fuengiroleños, y en especial, con los bolicheros: Crear estacionamientos. Lo que denominamos el Plan Municipal de Aparcamientos. Renovar por completo el Estadio Santa Fe-Antonio Basilio. Y dar una solución definitiva a los precarios y obsoletos juzgados que tenemos en nuestra ciudad".

"Todo esto ya hace tiempo que dejó de ser una promesa, con la licitación de un importante contrato que significaría la proyección y obra de todo esto en un mismo espacio. Ya empieza a ser una realidad con la adjudicación definitiva del mismo, que sucedió hace apenas unos días. Es decir, tres grandes proyectos en Los Boliches para toda Fuengirola y para dar respuesta a tres necesidades imperiosas de nuestra ciudad", ha explicado.

Los pliegos y documentos técnicos de esta intervención cifraron el presupuesto de licitación en 50.820.000 de euros --1.815.000 euros por la redacción del proyecto y 49.005.000 euros por la obra de financiación plenamente municipal-- y el plazo de ejecución inicial en 36 meses --cuatro meses para la elaboración del documento técnico y 32 meses para demoler el actual complejo deportivo y erigir el nuevo--.

No obstante, la oferta, cuya Unión de Empresas Temporal adjudicataria ha resultado ser la compuesta por las sociedades Vialterra Infraestructuras S. A.-Urbasur Actividades y Servicios S. L., ha rebajado el montante hasta los 48.766.872 euros y el tiempo de ejecución a tres meses --para la redacción del proyecto-- y en 29 --en el caso de la obra--.

El objetivo de la actuación es aumentar la superficie en planta en algo más de 1.000 metros cuadrados --de los poco más de 13.000 actuales a los cerca de 14.500 que ha establecido el pliego de condiciones--, incorporando parte de la calle Francisco Rivera 'Paquirri', anexa al propio equipamiento deportivo.

Bajo el mismo, en tres plantas subterráneas, se creará más de un millar estacionamientos. Más concretamente, 1.070, dando respuesta al plan municipal de aparcamientos puesto en marcha por el equipo de Gobierno durante el actual mandato y que ya suma más de 1.200 plazas en sucesivas actuaciones de reorganización y adición.

Asimismo, el pliego de condiciones contempla la creación de un nuevo campo de fútbol; un renovado pabellón cubierto de hockey, otro de vóley y un tercero multifuncional para desarrollar otra serie de prácticas deportivas, todos ellos con graderíos, vestuarios y almacenes para guardar material; así como instalaciones comunes complementarias tales como cafetería, conserjería, enfermería, local de limpieza, aula de tecnificación, aseos públicos, almacenes generales y sala de máquinas.

A estos hay que sumarles nuevos espacios, ofertados por el contratista, que serán anunciados próximamente, han señalado desde el Ayuntamiento.

Por otro lado, como anunció la regidora tras firmar el convenio con la Consejería de Justicia, el complejo albergará también la nueva Sede Judicial de la ciudad.

Al respecto, ha recordado que contará con unas instalaciones de más de 7.000 metros cuadrados y agrupará todos los servicios que actualmente están dispersos en diferentes edificaciones del municipio. Estas instalaciones tendrán entrada independiente y totalmente diferenciada del resto de la edificación.

"De nuevo, es posible gracias al esfuerzo de todos: fuengiroleños haciendo frente a sus impuestos y a la gestión eficiente y responsable de mi equipo, o lo que es lo mismo, el 'Modelo Fuengirola' tan prestigioso y reconocido más allá de nuestro término municipal. Seguimos cumpliendo compromisos y avanzando juntos hacia la Nueva Fuengirola", ha concluido la alcaldesa.