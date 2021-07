Fuengirola (Málaga) tendrá un nuevo cribado sobre COVID en coordinación con Junta el próximo martes

FUENGIROLA (MÁLAGA), 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) ha informado de que se están activando medidas preventivas contra el COVID-19 con la realización de un cribado poblacional en coordinación con el Sistema Andaluz de Salud (SAS).

Para ello, el organismo dependiente de la Junta de Andalucía desplazará hasta la calle Méndez Núñez de la localidad el próximo martes 13 de julio, de 10.00 a 15.00 horas, una unidad móvil para realizar test de antígenos a 1.000 fuengiroleños seleccionados aleatoriamente por la Consejería de Salud.

Los sanitarios responsables de este servicio móvil solo practicarán las pruebas a las personas que hayan recibido un mensaje de texto a su móvil del SAS indicando el día, la hora y el lugar de la cita. Con posterioridad, el ente regional comunicará los resultados de los test a los propios interesados.

Esta acción se enmarca dentro de las medidas preventivas que el Consistorio, en coordinación con la Junta de Andalucía, está poniendo en marcha para reforzar la seguridad sanitaria en el municipio.

Desde el Ayuntamiento de Fuengirola han solicitado en un comunicado colaboración a todos los ciudadanos que resulten seleccionados por el SAS y que acudan de forma puntual a la cita.

Asimismo, ha pedido a los que no reciban comunicación alguna, que no se presenten en el recinto ferial, pues no serán atendidos por los sanitarios regionales allí desplazados.