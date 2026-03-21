Fulanita Fest trae por primera vez a Fuengirola (Málaga) a Kate Moennig y Leisha Hailey

Leisha Hailey y Kate Moennig - FULANITA FEST

FUENGIROLA (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

La organización de Fulanita Fest han informado de que Kate Moennig y Leisha Hailey, protagonistas de la serie 'The L World', estarán en el festival el sábado 30 de mayo, en Marenostrum Fuengirola, que se celebra en el citado municipio malagueño.

Las actrices internacionales realizarán una firma de ejemplares de su libro 'So Gay For You: Friendship, Found Family, and the Show That Started It All' publicado por Macmillan USA, según han indicado desde la organización en un comunicado.

La historia de ambas actrices va más allá de la serie que las hizo famosas y que se convirtió en un antes y un después en el audiovisual Ltgbiqa+. Y esto se refleja en 'So Gay For You: Friendship, Found Family, and the Show That Started It All' una autobiografía íntima y divertida sobre el arte, la amistad, la homosexualidad y la familia encontrada, escrita por Moennig y Hailey, protagonistas de 'The L Word', que incluye historias nunca antes contadas y fotos detrás de las cámaras de la serie y de sus vidas personales.

"Este libro ha sido un proyecto muy especial para nosotras durante el último año y, en cierto modo, durante las últimas dos décadas. Fue entonces cuando nos conocimos, durante las audiciones para el papel de Shane en una pequeña serie desconocida que no sabíamos si llegaría a ver la luz. No hace falta decir que lo hizo, y cambió nuestras vidas para siempre", explican las actrices y escritoras del libro.

FULANITA FEST

La visita de Kate Moennig y Leisha Hailey se suma a un programa de actividades del festival que incluye conciertos, cine, deporte, dj's y propuestas familiares diseñadas para generar espacios seguros de encuentro.

Entre los principales nombres musicales figuran artistas como Fangoria, Chanel, Natalia Lacunza, Jennifer Cooke, Violeta y LaGore, que actuarán en el recinto de Marenostrum Fuengirola, mientras que otras actividades tendrán lugar en espacios emblemáticos como el Castillo Sohail.

Con esta combinación de música, pensamiento y creación contemporánea, Fulanita Fest consolida una línea de programación que entiende la cultura como herramienta de transformación social y visibilidad. El festival, ha valorado, "se posiciona así como una cita de referencia dentro del panorama nacional, no solo por su propuesta musical, sino por su capacidad para generar espacios donde arte, diversidad y ciudadanía dialogan en igualdad".

La edición de 2026 reafirma, en definitiva, "el compromiso del encuentro con la soberanía femenina, la representación cultural y la construcción de imaginarios inclusivos, situando la práctica artística en el centro de una celebración colectiva que reivindica la libertad de ser, crear y compartir".