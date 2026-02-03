La Fundación Pérez Estrada de Málaga invita a reflexionar sobre la figura del minotauro desde la poesía y la psicología

Archivo - Página web de la Fundación Rafael Pérez Estrada. - WEB FUNDACION RAFAEL PÉREZ ESTRADA - Archivo

La Fundación Rafael Pérez Estrada de Málaga arranca el ciclo 'La Ciudad Velada' de 2026 con una propuesta literaria en torno al mito griego del minotauro -una bestia con cuerpo de hombre y cabeza de toro- desde dos ópticas muy diferentes, pero en este caso complementarias: la poética y la psicológica.

Para ello, la velada va a contar con dos invitadas expertas en dichas materias. Por un lado, la poeta Andrea Aranda, autora del libro de poemas y aforismos 'Mi alma y tú, Minotauro' (Loto Azul Editorial) y, por otro, Mariló Moga, psicóloga experta en trauma y autora del libro 'No me sueltes. Ciencia y conciencia para la plenitud del ser' (Maravillas Edita y Comunica).

En la mitología griega, el minotauro o Asterión, hijo de Pasífae y el toro de Creta, fue encerrado en el laberinto de Dédalo y alimentado con hombres y mujeres sacrificados a tal efecto, hasta que murió a manos de Teseo, el héroe. En esta bestia y su simbología se ha basado Andrea Aranda para explorar las emociones humanas en sus textos. La humillación, el rechazo y abandono de la familia, el dolor y la culpa, son algunos de los temas que han copado los poemas de esta poeta afincada en Vélez-Málaga.

Por su parte, Mariló Moga incidirá, desde un punto de vista psicológico, en el rol de víctima del minotauro y en la idea de que todas las personas llevamos dentro algo de esta figura mitológica. Así, con una breve dinámica experimental, Mariló Moga facilitará que los presentes conecten con su herida de infancia, la identifiquen y tomen conciencia.

La cita tendrá lugar el jueves 5 de febrero a las 18.30 horas, en Mucac La Coracha (Paseo de Reding, 1). La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.