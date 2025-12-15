La Fundación Rafael Pérez Estrada entrega su X Premio de Aforismos a Alfonso González Cachinero - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Rafael Pérez Estrada ha entregado el X Premio de Aforismos al escritor y profesor del IES María Victoria Atencia de Málaga, Alfonso González Cachinero, por su obra 'Fugacidades'.

El ceutí afincado en la ciudad malagueña se hizo con la décima edición del certamen, que cuenta con la colaboración de Seat Cormosa y está dotado con 3.000 euros y la publicación del libro en la Editorial Renacimiento.

El acto de entrega y presentación de la obra ha tenido lugar en el AC Hotel Málaga Palacio y ha contado con la participación y asistencia de la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Mariana Pineda; el gerente de Seat Cormosa, José Luis Morales; la gerente de la Fundación Rafael Pérez Estrada, Ana Cabello; y el propio galardonado.

El jurado de esta edición, reunido para el fallo el pasado martes 28 de octubre y conformado por las poetas Isabel Bono, Álvaro Galán Castro, Sonia Marpez y Ángelo Néstore, además de Marie-Christine del Castillo-Valero en representación de la Editorial Renacimiento, eligió el manuscrito de González Cachinero de un total de 367 textos presentados. La obra se ha publicado con el título original 'Fugacidades'.

El equilibrio entre reflexión y emoción, así como la lucidez de la mirada sobre el paso del tiempo han sido algunas de las características más destacadas por parte del jurado del conjunto de aforismos que ha presentado González Cachinero.

"Un brindis por este libro lleno de vida, más eterno que fugaz", ha señalado Isabel Bono. "Una mirada lúcida y juguetona sobre el paso del tiempo, capaz de convertir lo fugaz en una revelación", ha apuntado Ángelo Néstore. "Fugacidades es como un reloj de cuco: el tiempo canta con belleza y desaparece, dejando en su eco lo que ya no regresa", ha detallado Sonia Marpez y, finalmente, Álvaro Galán Castro ha afirmado que se trata de "un conjunto de auténticos aforismos con un logrado equilibrio entre reflexión y emoción".

Por otro lado, han recordado que esta edición del Premio de Aforismos Rafael Pérez Estrada ha batido "el récord histórico" de participación del certamen, con 367 manuscritos presentados, un 22,3% más que el año pasado. El 59,13% de las obras presentadas procedían de España, el 37,32% de Hispanoamérica y el 3,54% restante de otros países del mundo.

FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA

La Fundación Rafael Pérez Estrada nació en marzo de 2011 para la custodia, conservación, estudio y difusión de legado artístico y documental que el propio artista donó al Ayuntamiento de Málaga. La Fundación también tiene entre sus fines fomentar la investigación literaria universal, en especial la española contemporánea.

Asimismo, la Fundación Rafael Pérez Estrada se propone el fomento de la lectura a través de distintas iniciativas y actividades con el objeto de convertirse en un centro de promoción y difusión de la cultura escrita, con propuestas innovadoras que atiendan los intereses e inquietudes de todos los públicos (infantil, juvenil, adulto, senior) y de todos los niveles (desde el aficionado hasta el especializado).

La sede de la Fundación se encuentra en la segunda planta del Archivo Municipal de Málaga, en el mismo edificio donde se encuentra su legado, en la planta baja, y visitable de manera gratuita.