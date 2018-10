Ganaderos y agricultores valoran los daños tras las lluvias en Málaga y piden ayuda urgente para los damnificados

Publicado 22/10/2018 13:06:17 CET

Asaja sostiene que la falta de limpieza en los cauces ha empeorado la situación

MÁLAGA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Representantes de ganaderos y agricultores de Málaga están valorando los daños ocasionados por las fuertes lluvias de este fin de semana en la provincia de Málaga y han solicitado a las administraciones ayuda urgente para los damnificados.

COAG Málaga está realizando una evaluación de los daños que se han producido tanto en enseres materiales, viviendas y calles como en la agricultura, con parcelas anegadas, animales muertos, tierras de labor inutilizadas a corto plazo e infraestructuras destrozadas, que hacen muy difícil el acceso en estos momentos.

El secretario provincial de COAG Málaga, Antonio Rodríguez, ha manifestado que estas lluvias, que "no las han conocido ni los más mayores de los pueblos", han provocado "graves daños en las tierras de labor y en las infraestructuras agrarias".

"Hay caminos completamente destrozados, muchas parcelas han sido literalmente arrolladas por las avenidas de agua, llevándose la tierra fértil y destrozando la arboleda", ha incidido. Por ello, se evaluarán los daños y se han puesto a disposición de los afectados para facilitarles el asesoramiento que puedan necesitar.

Según Rodríguez, en las próximas horas "urge abrir los caminos cortados de las ganaderías y de las fincas para permitir los accesos a la recogida de leche o la llegada del pienso".

Una vez evaluados los daños, COAG Málaga valorará pedir a las administraciones la declaración de zona catastrófica para las localidades afectadas. Los técnicos de la organización irán haciendo la valoración a travésde los datos que vayan facilitando los afiliados, además de lo que se pueda constatar en las visitas a las zonas afectadas.

COAG Málaga también quiere solidarizarse con la familia y amigos del bombero José Gil Gutiérrez, fallecido con motivo de la riada en Campillos, durante su labor de defensa y apoyo a la población.

Por parte de Asaja Málaga, en una primera aproximación con sus agricultures, ha comprobado grandes daños en infraestructuras como naves en algunos casos con grandes pérdidas ganaderas, caminos, instalaciones de riego, daños en plantaciones de nuevos cultivos leñosos, principalmente. Unos daños que se irán incrementando conforme pasen los días.

A día de hoy no pueden cifrar estos daños ya que están valorándolos y hasta dentro de unos días no podrán ver claramente hasta qué punto han salido perjudicadas las explotaciones agrarias". Por ello ha pedido la colaboración de agricultores y ganaderos afectados "que en muchos casos aún no han podido entrar en sus explotaciones, rellenando las declaraciones de daños preparadas a tal efecto".

LIMPIEZA DE CAUCES

Desde Asaja han añadido que pese a que ante unas lluvias de tal magnitud es "difícil" que los cauces asuman todo el caudal, "la falta de limpieza en algunos ríos ha empeorado los problemas por las fuertes lluvias".

Han recordado la denuncia de la pasada semana de las "nefastas consecuencias que podían conllevar esta falta de limpieza y esas consecuencias han llegado este fin de semana con las fuertes lluvias", han recalcado.

Los jóvenes agricultores han exigido la creación de una partida presupuestaria para el mantenimiento periódico de los cauces, señalando que, al igual que está la "obligación de pasar una ITV periódica a aehículos, la administración debe superar igualmente una inspección de la limpieza de los cauces de los cuales son titulares".

"En muchos casos los propios agricultores intentan limpiar un cauce público, que no es su obligación, y es la propia burocracia la que impide esta colaboración del agricultor", han agregado.

Por otra parte, han resaltado la importancia de las infraestructuras hidráulicas cuya existencia ha permitido recibir los más de 80 hectómetros cúbicos, "que de no ser así hubieran provocado daños inimaginables aguas abajo". "Volvemos a solicitar la creación de toda infraestructura que, por un lado, evite enormes daños y, por otro, ayude a acumular recursos hídricos", han finalizado.