Gavira critica el "nuevo escándalo de 261 millones de euros que vinculan al PSOE en la trama de los ERE"

El Portavoz Del Grupo Parlamentario Vox En Andalucía, Manuel Gavira, En Rueda De Prensa En Málaga. - VOX VÍDEO

MÁLAGA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha criticado "el nuevo escándalo, 261 millones de euros que vinculan al PSOE en la trama de los ERE" y ha señalado que en algunos casos "se trataba de gobiernos donde la señora María Jesús Montero, flamante candidata socialista a las elecciones andaluzas, participó".

"Seguimos conociendo las consecuencias de los 37 años de corrupción socialista en Andalucía", ha manifestado Gavira en rueda de prensa en Málaga, donde ha asegurado que en Vox van "a seguir denunciándolo".

En este sentido, ha subrayado que no van "a cejar en nuestro empeño de denunciar la corrupción de los 'populares' y de los socialistas", porque, ha apuntado, "creemos que Andalucía se merece otra forma de hacer política y esa forma de hacer política de 'populares' y socialistas hay que desterrarla de una vez por todas".

Finalmente, Gavira ha recordado, sobre la trama de la ayuda a la formación de desempleados, "el acoso que sufrió la magistrada que instruyó ese caso" y que "fue asediada por 'populares' y por socialistas para que esa investigación no llegase a buen término".