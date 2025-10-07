El Generali Maratón de Málaga alcanza récord de participación por segundo año consecutivo

El Ayuntamiento de Málaga ha acogido este martes la presentación oficial de la próxima edición del Generali Maratón de Málaga 2025,. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

El Ayuntamiento de Málaga ha acogido este martes la presentación oficial de la próxima edición del Generali Maratón de Málaga 2025, una cita que se consolida como uno de los maratones más atractivos y con mayor proyección internacional y que, por segundo año consecutivo, bate su récord de participación.

La presentación ha contado con Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, junto a Borja Vivas, concejal delegado de Deporte. También los patrocinadores, entre ellos, Sara Mirete, directora de Comunicación de Generali España, además de Pablo López-Barajas, director de Atresmedia Eventos, organizadora de la prueba. Y Abel Antón, que de nuevo será, junto a Martín Fiz, uno de los embajadores de la prueba.

Francisco de la Torre ha iniciando la presentación augurando el éxito de la 15 edición gracias al compromiso de todas las partes involucradas tanto públicas como privadas. El alcalde ha dicho en su intervención que "para nosotros es una carrera que nos da imagen de ciudad deportiva, ciudad abierta al deporte y ciudad abierta al mundo, esa es la realidad".

La organización ha confirmado que el Generali Maratón de Málaga 2025 ya ha superado la histórica cifra de 17.000 corredores alcanzada en la edición anterior, demostrando el atractivo de la ciudad como destino de running de primer nivel.

Pablo López-Barajas, como director de Atresmedia eventos, ha hecho un recorrido a lo largo de los últimos diez años de la prueba, mostrando el espectacular crecimiento que ha experimentado. "Ahora mismo estamos creciendo un 42% en total, hablando de corredores. Ahora estamos por encima de 17.500, la estimación es cerrar 11.500 de Maratón, 11.000 de media Maratón, para un total de 22.500 corredores", ha dicho.

Como novedad para esta edición se ha anunciado un acuerdo para la retransmisión en directo de la prueba. Gracias a esta cobertura que alcanza más de 217 territorios y 1.500 millones de espectadores potenciales, el Generali Maratón de Málaga se erige en un escaparate global, consolidando su posición como un evento deportivo de primer orden.

Otra de las grandes claves de esta edición es la adaptación del recorrido al récord de participación. Aunque el trazado completo se desvelará en los próximos días, la organización ha confirmado que los cambios en el circuito que se está trabajando con los técnicos de las áreas competentes buscan un objetivo primordial: garantizar la máxima comodidad y fluidez para cada uno de los miles de corredores y el menor impacto posible en el normal funcionamiento de la ciudad.

El nuevo recorrido está siendo diseñado para que la experiencia sea inmejorable, facilitando la carrera a este volumen histórico de atletas. También se ha desvelado el nuevo diseño de la camiseta oficial para 2025, una prenda técnica de alta calidad y diseño innovador. La camiseta rinde homenaje a elementos icónicos de la Costa del Sol.

Sara Mirete, directora de Comunicación de Generali España, ha comentado: "Una maratón representa muy bien los valores de Generali. Es casi como la vida, hablamos de superación, hablamos de constancia, hablamos de etapas más duras, hablamos de etapas un poco menos duras. Hemos visto cruzar la meta a gente de todas las edades, de todas las condiciones. Unos van más rápido, otros van más despacio, pero, al final, yo creo que eso es lo bonito de una prueba como esta".

Por su parte, el gran embajador de la prueba, Abel Antón, ha puesto en valor el gran recorrido que ha tenido la prueba, llegando a convertirse en una prueba de referencia a nivel internacional. "Esta maratón va a ser una de las mejores maratones de España y de Europa también, porque ya es referente en Europa, gracias a todos los corredores internacionales que vienen a disfrutar con nosotros"