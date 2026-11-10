Geologist, miembro fundador de Animal Collective, actuará este viernes en el festival malagueño Moments Festival 2026

Brian Weitz (Geologist). - MUSEO PICASSO DE MÁLAGA / CHRIST GRADY

MÁLAGA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Geologist, el proyecto en solitario de Brian Weitz, miembro fundador de Animal Collective, será el principal reclamo del Moments Festival 2026 este viernes 13, un evento que despliega a lo largo de su actividad eventos relacionados con la cultura contemporánea, la fotografía, el diseño, el pensamiento, y la música.

El Auditorio Christine Ruiz-Picasso del Museo Picasso Málaga será el escenario, los próximos 13 y 14 de noviembre, de este evento. El Music Weekend es el "plato fuerte" de esta propuesta y tiene como reclamo principal al miembro fundador de "una de las bandas de mayor prestigio en los primeros años del siglo XXI", según ha valorado el Museo Picasso de Málaga en una nota.

Así, el viernes, 13 de noviembre, a las 21,00 horas, tendrá lugar entonces el regreso de Geologist a Málaga, el cual ya estuvo tocando con Animal Collective en 2008, y el único concierto que ofrecerá este año en la mitad y el sur de España.

El artista, miembro también del super trío de psych rock Motherfuckers JMB & Co., publicó su primer álbum como solista, 'Can I Get a Pack of Camel Lights?' en enero de este año. A través de la zanfoña, los sintetizadores, las grabaciones de campo y la improvisación, el músico estadounidense construirá una "experiencia sonora inmersiva en la que tradición, tecnología y experimentación se encuentran para descubrir nuevos territorios de la música contemporánea".

Ese mismo día actuará en el Auditorio la italiana Ilaria Degradi, 'sound designer', artista sonora e investigadora, desarrolla una práctica centrada en la relación entre sonido, territorio y memoria. A través del 'soundwalk', el 'field recording', las herramientas digitales y los sintetizadores, la artista "transforma sonidos y vibraciones recogidos en espacios abandonados y lugares".

En la jornada del sábado, 14 de noviembre, a las 20,00 horas, el festival se clausurará con una segunda jornada de conciertos bajo el título 'Avant AV Live', una velada dedicada a la electrónica de vanguardia, la 'performance', la creación audiovisual y la exploración sonora.

Los artistas programados son, en esta ocasión Kermit, cuarteto de jazz/post-rock formado en Málaga en 2011, y Nikka, alias de la artista sonora barcelonesa Mónica Muñoz, que ha pasado por festivales como Sónar o Eufònic. Asimismo, en el show se presentará el proyecto LaCruz, integrado por Manué (texto y 'performance'), Carlos Contreras (composición sonora) y Alexis C. Pérez (visuales), quienes se ocupan de desarrollar un poema performático sonovisual en cinco actos viscerales, descarnados e irónicos.

El concierto del viernes tiene un precio anticipado de 24 euros mientras que el del sábado es de ocho euros. Las entradas pueden adquirirse anticipadamente en 'https://stafmagazine.com/' o en la taquilla del Museo, los días de los conciertos, en efectivo, a un precio de 30 euro y quince euros. Más información en la web de 'www.museopicassomalaga.org'.