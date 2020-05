Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga impulsa proyectos por más de 47 millones desde el inicio del estado de alarma

Asegura que los inversores siguen teniendo "interés" en la ciudad y "confían más que nunca" en Málaga

MÁLAGA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Málaga en el periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 13 de mayo ha impulsado proyectos valorados en más de 47 millones de euros, según ha explicado el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López.

"Todo ello gracias a la resolución que a finales de marzo y primeros de abril tuvimos la suerte de impulsar para seguir gestionando todos los expedientes en aras a la reactivación económica de la ciudad y la autonomía", ha valorado.

Asimismo, ha incidido en que se ha avanzado en la tramitación de expedientes desde el punto de vista de la tramitación de licencias de obras, ocupación; proyectos de urbanización; publicación de licitaciones; adjudicación de proyectos; planeamiento y gestión; contratación de obras públicas en trámite y pago puntual a proveedores.

PAGO A PROVEEDORES

En este sentido, ha valorado que la GMU desde que comenzara la crisis sanitaria del coronavirus ha mantenido en 30 días el periodo medio de pago a proveedores.

Ha señalado que en febrero la media de días en los que se efectuaban los pagos se situaba en 26; en marzo a consecuencia de la declaración del estado de alarma y la suspensión de la actividad administrativa, el periodo medio llegó a situarse en 38 días, que tras la implantación del teletrabajo a finales de marzo ha vuelto a verse reducido durante el mes de abril a 30 días.

De igual modo, ha precisado que las certificaciones ejecutadas ascienden a un total de 5,3 millones de euros, de los que han sido abonados un total de 4,9 millones, a través de más de 100 facturas, que corresponde con el 92 por ciento del total de facturas emitidas durante este periodo por empresas y proveedores adjudicatarios de diversos servicios y obras.

Dentro de las certificaciones pendientes, la GMU financiará con recursos propios 1,32 millones de euros correspondientes a certificaciones de proyectos correspondientes a las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) del año 2017 y 2018. "Esta refinanciación no afectará a la partida presupuestaria de ningún proyecto, sino que faseará presupuestariamente su ejecución", ha señalado.

Por otro lado, ha recordado que durante el periodo comprendido entre el 26 de marzo y el 14 de mayo la Gerencia ha celebrado hasta siete mesas de contratación en la que se ha avanzado en la tramitación de un total de 23 expedientes relativos a actuaciones de obras o a suministros y servicios. En concreto, ha dicho, 17 se corresponden con obras a la que han optado 602 empresas y las seis restantes con suministros y servicios a la que se han presentado 24 licitadores.

LICITACIONES EN TRÁMITE

Según el concejal, actualmente la Gerencia de Urbanismo tiene un total de 90 expedientes de contratación en distintas fases de tramitación que hacen un volumen total de inversión de más de 28 millones.

En el caso de aquellos expedientes que se encuentran en fase de elaboración de documentación para su aprobación se encuentran un total de 31 por valor de once millones de euros, de los que cinco serán publicados en los próximos días o semanas.

Así, estos cinco son los relativos al acondicionamiento de la parcela para un huerto urbano en Churriana; el proyecto de obra para la mejora de tres plazas de la ciudad --dos en el distrito centro y una en Carretera de Cádiz--; la finalización del proyecto de urbanización del polígono del Mayorazgo; la rehabilitación del Pasaje Frigiliana; el proyecto de reordenación viaria y la renovación del pavimento y accesibilidad en e la Pasaje Luis Trelles y Noguerol.

También la reanudación de los procedimientos de contratación por parte de las entidades públicas ha traído consigo la reactivación de la licitación de seis proyectos que se encuentran actualmente en plazo de presentación de ofertas.

Se trata del proyecto del puente peatonal sobre el río Guadalmedina por valor de 500.000 euros; el servicio de seguridad y salud en las obras promovidas por la GMU con un importe de 90.000 euros; la redacción del proyecto básico y ejecución del centro ciudadano de El Limonar en calle La Era; y el servicio para la revisión del catálogo de protecciones arqueológicas del PGOU con un importe de 18.000 euros.

Asimismo, López ha señalado entre los proyectos reactivados la licitación de la enajenación de la parcela ubicada en calle Pacífico, 24 en el entorno de Tabacalera por valor de ocho millones y la concesión demanial de la parcela municipal para la creación de un espacio destinado a planetario con un canon establecido para los 37 años de concesión por valor de más de tres millones de euros.

También sobre este proyecto del planetario ha apuntado que, una vez culminados los plazos administrativos y técnicos, las obras podrían comenzar después del verano.

INGRESOS GESTIÓN DE LICENCIAS

Por otro lado, se ha referido a los ingresos por gestión de licencias, precisando que entre enero y febrero de los años 2019 y 2020 se han comportado de manera igualitaria, reflejando unos ingresos aproximado de tres millones de euros ambos años.

Los meses de mes de marzo y el mes de abril del año en curso han experimentado una aminoración de los ingresos por gestión de cobros de licencias, que no de actividad, con respecto a los mismos meses del año 2019. No obstante, durante la primera quincena de mayo de este año se ha observado unos ingresos equivalentes a los del mismo periodo del 2019.

"Se interpreta de estos datos que los ingresos por licencias de enero a mayo han tenido un comportamiento en V", ha precisado, señalando que "se ha tenido una V casi perfecta desde la estabilidad en enero y febrero, a la caída del 50 por ciento de los meses de final de marzo y primeros de abril, y la recuperación con ingresos iguales en finales de abril y primeros de mayo", lo que ha calificado de "importante noticia".

PROYECTOS

Por otro lado, cuestionado por previsiones sobre planes de obras para dar continuidad a la reactivación del sector, López ha incidido en que Málaga es una "ciudad dinámica a nivel de estructura de Urbanismo", valorando, que "ya teníamos previsto, no por el estado de alarma, una inversión fuerte en la ciudad" y recordando que, a día de hoy, hay diez millones de euros en mesa de contratación y para subir en unos días otros once. "No son proyectos que tengamos que redactar, estos 20 millones son obras de inversión directa", ha dicho.

Asimismo, sobre el futuro de los proyectos de mayor calado en la ciudad y cómo afecta esta crisis, López ha asegurado que "estamos recibiendo un 'feedback' por parte de los inversores de absoluta normalidad". Ha señalado que los proyectos que "tenían interés mayoritario, lo siguen manteniendo y preguntando por ello, incidiendo en que se ha avanzado y se sigue avanzando en todos los grandes proyectos" como Repsol, Astoria y Victoria, el sector de Tabacalera, Martiricos o la remodelación del Muelle 3.

"Los inversores siguen con el mismo interés, no hemos recibido ninguna negativa en algún proyecto que estuvieran interesados", ha valorado, añadiendo, además, que "más que nunca confían en Málaga, creen que la recuperación de la ciudad va a ser exitosa y algunos lo están empezando a ver como una oportunidad", ya que, ha asegurado, han recibido información de algunos inversores que se han interesado por proyectos "que antes de esta situación no habíamos recibido".

Por ultimo, en relación con si prevé adaptar el planeamiento a la situación nueva que vendrá, como, entre otros, la peatonalización de espacios para que la ciudad esté preparada, ha afirmado que "a día de hoy estamos trabajando en una lucha de una pandemia del siglo XXI con herramientas del XX", añadiendo que hay "nuevas situaciones en las que todas las ciudades deben estar preparadas y alerta" por lo que "el Urbanismo se tiene que adaptar a las nuevas situaciones sociales".