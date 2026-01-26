Gobierno dice que el detenido por matar a expareja en Alhaurín el Grande (Málaga) confesó y pasaría el martes al juzgado

Archivo - El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado que el hombre que se entregó tras el asesinato machista de este pasado sábado en Alhaurín el Grande (Málaga) confesó ser autor de los hechos, a la vez que ha informado de que previsiblemente va a pasar a disposición judicial este próximo martes.

"Como ustedes saben, se produjo la entrega voluntaria por parte del que ha sido autor confeso, porque él mismo lo ha confesado, en la prisión de Alhaurín", ha dicho Fernández cuando ha sido preguntado por los periodistas en Sevilla. "Por delante vaya mi condolencia a toda la familia y mi reproche y repugna hacia un nuevo asesinato machista", ha expresado.

El representante del Ejecutivo en la región andaluza también ha confirmado que la investigación sigue en su curso, a la vez en que ha insistido en el reconocimiento del asesinato por parte del autor. Y preguntado por su puesta a disposición judicial, ha dicho que a él le han comunicado que esta se producirá "seguramente en el día de mañana --este próximo martes--".

El crimen machista ha ocurrido este pasado sábado en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande cuando, tras varias llamadas al 112 de vecinos alertantes en torno a las 11.40 horas, una mujer fue hallada ensangrentada, fallecida, en el suelo de una vivienda junto a un cuchillo y con heridas en el cuello.

Su pareja, un hombre de nacionalidad española, fue detenido este mismo día tras entregarse de forma voluntaria en la prisión provincial de Málaga ubicada en la localidad vecina de Alhaurín de la Torre, donde admitió ser autor del asesinato.

El Ministerio de Igualdad ha informado de que la víctima, una mujer de nacionalidad británica que se encontraba en el sistema VioGén, tenía 33 años y tres hijos menores de edad en común con el presunto agresor, contra quien existían denuncias previas por violencia de género.