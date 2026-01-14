Gobierno dice que la provincia de Málaga recibiría 1.170 millones más con el nuevo modelo de financiación autonómica

Archivo - El subdelegado del Gobierno de Málaga, Francisco Javier Salas. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha cifrado en 1.170 millones de euros la inversión adicional que la provincia podría obtener como consecuencia de la aplicación del nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el ejecutivo central.

En este sentido se ha pronunciado Salas este miércoles durante un desayuno informativo con periodistas en el que también ha destacado que 2026 va a ser "el año de la segunda transformación de infraestructuras" en la provincia de Málaga.

Durante su intervención, Salas ha dirigido sus críticas al gobierno 'popular' de la Junta y a su presidente, Juanma Moreno, por su posicionamiento contrario al nuevo modelo de financiación económica anunciado por la ministra de Hacienda, secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero.

Además, ha considerado que "hay cierta viabilidad" en el tramo que ha considerado "prioritario" del Tren Litoral y que se correspondería al que va entre las ciudades de Fuengirola y Marbella; ha dicho que en este año se conocerán los estudios para mejorar la movilidad en la carretera A-7 en sus tramos occidental y oriental; y también se ha referido a la ampliación del aeropuerto por 1.500 millones, a la biblioteca de San Agustín, las obras en los Baños del Carmen o la llegada a la capital del IMEC.

MÁS DE 1.100 MILLONES MÁS

En un resumen de 2025, Salas ha puesto en valor que el Gobierno "sigue trabajando por una mejor dotación económica de las entidades" de la provincia, punto en el que ha aludido a la mejora de la Participación en los Impuestos del Estado (PIE) a corporaciones municipales y diputaciones, "que hemos aumentado en un 40% esa inversión", y lo ha contrapuesto a la Junta que "sólo ha subido un 14%. Ahí se ve la diferencia".

Además, Salas ha dicho que el presidente de la Junta dijo que no admitiría ningún modelo de financiación que fuera de menos de 4.000 millones: "Pues este es 4.850 millones de euros más que junto con 1.000 millones de euros más también para Andalucía del Fondo de Compensación Interterritorial haría 5.850 millones. Que si lo extrapolamos a la proporción de población de cada provincia, en Málaga correspondería anualmente 1.170 millones de euros más de inversión de la Junta en la provincia de Málaga".

Y ha dicho que esta cantidad significaría "que cada años e podría hacer un nuevo tercer hospital y dotarlo con el personal y sobraría dinero; o un nuevo estadio de La Rosaleda; o se podrían hacer unas cuantas autovías o rondas; o contratar 75.000 sanitarios u 80.000 profesores".

"¿Nos va a quitar --Moreno-- a los malagueños y las malagueñas 1.170 millones de euros anuales? ¿Nos va a meter la mano en el bolsillo solo porque se pliega a los intereses partidistas del PP y de Feijóo?", ha preguntado Salas.

En este punto, el representante del Gobierno en la provincia ha defendido que María Jesús Montero con la quita de la deuda y el nuevo modelo de financiación "ha hecho mucho más que Moreno Bonilla en siete años que lleva como presidente de la Junta".

AÑO DE LA SEGUNDA TRANSFORMACIÓN

Para Salas este 2026 va a ser el "año de la segunda transformación de infraestructuras" en la provincia, toda vez que el primero lo ha situado durante el gobierno de Rodríguez Zapatero y con Magdalena Álvarez en el ejecutivo central. "Este año, con el conocimiento de los distintos proyectos que se van a tratar sobre carreteras y sobre redes ferroviarias, pues vamos a ver cómo se va a diseñar la segunda gran transformación de la provincia de Málaga", ha dicho.

Preguntado por los periodistas por movilidad, ha dicho que en torno al verano estarán listos estudios que ahora están muy avanzados, en referencia a los de la A-7, por un lado, en su tramo oriental, y por otro, en el tramo occidental, además del referido al Tren Litoral. Así, en el caso de la A-7 en la zona este se pretende determinar si la movilidad se mejorará mediante un tercer carril, una autovía nueva o incluso una combinación de ambas soluciones. Y en la Costa del Sol Occidental se pretende mejorar las conexiones entre la A-7 y la AP-7.

Y cuando ha sido cuestionado por si el estudio del Tren Litoral podría ser descartado finalmente, ha dicho que no lo cree "porque por los datos que vamos conociendo hay cierta viabilidad en algunos aspectos muy importantes, sobre todo en ciertos recorridos que serían los prioritarios para empezar", punto en el que se ha referido al comprendido entre Fuengirola --actualmente fin de línea de la línea C1 del Cercanías desde Málaga capital-- y la ciudad de Marbella.

"Por los datos de movilidad que tenemos ahora mismo, el tramo con mayor movilidad de personas es el tramo de Fuengirola a Marbella. Evidentemente, si hay un tramo prioritario sería el que más necesidad de la población tiene", ha dicho sobre este asunto.

Preguntado por una involucración del Gobierno en el futuro auditorio de Málaga capital, Salas ha insistido en que "se trata de una competencia de la Junta de Andalucía", a la vez que ha señalado que "desgraciadamente, estamos acostumbrados a que las competencias de la Junta de Andalucía hagan una dejación de funciones absolutas y continuas y siempre mire al Gobierno de España", y ha confirmado que ha habido conversaciones entre el Ministerio de Cultura y la Junta en torno a este espacio escénico.

Y cuando se le ha preguntado por infraestructuras hidráulicas y en concreto sobre la propuesta de la presa de Cerro Blanco que le han solicitado al Gobierno tanto la Junta como los ayuntamientos del Valle del Guadalhorce, Salas ha especificado que el proyecto recogido en el Plan Hidrológico Nacional y que se abandonó era de "una pequeña presa, una especie de azud, para recoger agua, pero no para prevenir avenidas, sino para recoger agua y mandarla a la planta potabilizadora de El Atabal".

Sobre la polémica de las estatuas a la entrada del Puerto de Málaga desde la plaza de La Marina, el representante del Gobierno de España ha dicho que el Puerto "nos tiene acostumbrados a desinformación y a colar los asuntos por la puerta de atrás, a no informarnos bien a los consejeros de la Autoridad Portuaria".

Y sobre una posible retirada de los títulos, distinciones y honores al cantante Julio Iglesias tras conocer las acusaciones de agresiones sexuales por parte de sus exempleadas en sus mansiones en el Caribe, ha mostrado su solidaridad con las víctimas, ha añadido que "hay que ver la información que hay" y "estudiar primero esas acusaciones" para que finalmente "cada administración tendrá que ver esos datos para ver si es justo mantener esos reconocimientos o no".