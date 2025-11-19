El Gobierno ejecuta obras de mejora en el cuartel de la Guardia Civil en Antequera (Málaga)

ANTEQUERA (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado este miércoles el "compromiso" del Gobierno para la mejora constante de las infraestructuras de la Guardia Civil en la provincia, durante la visita que ha efectuado a las obras de mejora que el Ministerio del Interior está acometiendo en esta instalación por importe de 300.000 euros.

Salas ha indicado que esta actuación permitirá mejorar varias de las dependencias, garantizando la seguridad del edificio. Por otro lado, el subdelegado ha repasado las actuaciones que el Gobierno está llevando a cabo en la provincia en esta materia, señalando "el compromiso" del Gobierno con el nuevo cuartel de Cártama, actualmente en ejecución, con una dotación económica de 4,6 millones de euros y con el futuro cuartel de Alhaurín de la Torre, que se encuentra en proyecto y contará con una inversión de 6,8 millones de euros.

Estas obras se suman a las que ha efectuado la Dirección General de la Guardia Civil del Ministerio del Interior en los acuartelamientos de Benaoján y Almáchar por importe casi un millón de euros (989.294,80 euros) y en el cuartel situado en el Puerto de Málaga, que han supuesto una inversión de 1.664.407,31 euros.

Por otro lado, Salas ha valorado también el compromiso del Gobierno con los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y ha explicado "el incremento de la plantilla que se ha producido en Málaga desde 2018".