El Gobierno homenajea a 30 periodistas que contribuyeron a "construir la Andalucía y España que ahora somos"

El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha entregado las declaraciones de Reconocimiento y Reparación a estos comunicadores, que, "con su profesionalidad sin tacha", contribuyeron a "construir la Andalucía y la España que ahora somos". - MINISTERIO DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

MÁLAGA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha presidido este miércoles, en Málaga, el acto de homenaje a 30 periodistas que defendieron la transición hacia la democracia y el proceso autonómico de Andalucía.

Torres, que ha estado acompañado por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha entregado las declaraciones de Reconocimiento y Reparación a estos comunicadores, que, "con su profesionalidad sin tacha", contribuyeron a "construir la Andalucía y la España que ahora somos".

El representante del Gobierno ha agradecido a estos hombres y mujeres su compromiso con la democracia. "Forman parte de esa lucha que lo cambió todo, de esa marea colectiva y valiente conformada por sindicalistas, movimientos vecinales, estudiantes, trabajadores y trabajadoras, feministas; en definitiva, demócratas que se jugaron la vida, y que nos llevaron en volandas hacia la libertad", ha dicho.

El ministro ha indicado que la democracia "también es de tinta y papel, viaja por las ondas y encuentra refugio en una imagen que cuenta una verdad insoslayable". Y es que los periodistas que han recibido este reconocimiento, "apuntalaron el proceso autonómico de esta tierra, contando lo que no se podía contar; y reflejando en sus crónicas las ideas y el sacrificio de quienes querían arrancarla del semifeudalismo al que había sido sometida durante 40 años".

Torres considera que reconocer el legado de estos profesionales de la comunicación "es un acto de justicia que se ha demorado demasiado; pero, además, poner en valor el buen periodismo es casi una urgencia moral".

Asimismo, ha mostrado su preocupación por el predicamento de los mensajes totalitarios entre la juventud. "La democracia, siempre lo digo, es una perla que hay que cuidar" y ha puesto en valor la profesión periodística como elemento "muy necesario" para el conocimiento de la verdad y la defensa de las libertades.

En el acto, han intervenido, además, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; las periodistas Pilar del Río y Mercedes de Pablos; así como Antonio Morales, presidente de la Plataforma Cívica Mediterránea.

En este acto han sido homenajeados los y las periodistas Pablo Juliá; Pilar del Río; Juan de Dios Mellado; Lola Cintado; Juan José, Téllez; Rafael Rodríguez; Rafael Camacho; Eduardo Castro; Antonio Checa; Enrique García; Inés Alba Cordero; Rafael Terán; Paco Lobatón; Mercedes de Pablos; y Manuel Gómez.

También han sido reconocidos Elodia Rodríguez Campra; Francisco Romacho; Santiago Sánchez; Alejandro Victor García; Juan Holgado; Jose Manuel Fernández; Ignacio Martínez; y Manuel Prados.

El homenaje también ha sido para Miguel Angel Blanco; José Antonio Martínez Soler; Márquez Reviriego; Iñaki Gabilondo; María Esperanza Sánchez; Ton Martín Benítez; y Pepe Aguilar, que no han podido asistir al acto.