El Gobierno inicia el lunes las obras de emergencia en las playas de Málaga tras el tren de borrascas

Archivo - El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, en una imagen de archivo. - SUBDELEGACIÓN GOBIERNO MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España iniciará el próximo lunes, día 23, las obras de emergencia en las playas de la provincia de Málaga tras el tren de borrascas sufrido durante el pasado mes de febrero, según ha informado el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas.

Al respecto, ha explicado que el Ejecutivo invertirá 1,3 millones de euros en estas obras de emergencia para adecuar las playas malagueñas a través de la Demarcación de Costas y ha recordado que el Real Decreto-ley 5/2026 contempla asimismo un paquete inversor de 2.000 millones de euros de ayudas a los ayuntamientos para la reparación de infraestructuras y servicios municipales en las playas.

Salas ha recalcado que "el Gobierno de España actúa en una doble vertiente". Por un lado, ha dicho, "invirtiendo en la recuperación del estado natural de nuestras playas mediante el aporte de arena para paliar las basculaciones de poniente; y, por otro, auxiliando a los ayuntamientos que hayan tenido daños en servicios o infraestructuras en el litoral".

De igual modo, el subdelegado del Gobierno ha destacado "la rápida respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez para reponer nuestras playas a su estado natural para el disfrute ciudadano y turístico como ha venido haciendo en los últimos años ante las consecuencias de los temporales".

El temporal de poniente causó daños en algunas playas de la provincia produciendo pérdidas de arena, desperfectos en mobiliario e instalaciones urbanas, basculamiento y pérdida de cota de la playa. Asismismo, Salas ha subrayado en un comunicado que "ya están contratados los trabajos y el lunes darán comienzo".

El subdelegado ha indicado que paralelamente "el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes con el fin de reparar los daños causados por el reciente tren de borrascas en las zonas a las que se aplica la citada norma, promueve la realización de actuaciones de protección y restauración del dominio público marítimo-terrestre para recuperar la capacidad de respuesta de la costa frente a la erosión litoral, que se ve agravada por los efectos del cambio climático".

"Este real decreto-ley también contempla adicionalmente ayudas a los ayuntamientos con un paquete de 2.000 millones que incluye reparación de infraestructuras y servicios en playas", ha agregado.

En este punto, Salas ha recordado que "el Gobierno de España mantiene su compromiso constante para la mejora de nuestro litoral con actuaciones que vienen a mejorar nuestras playas, como viene haciendo el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico impulsando y ejecutando obras de estabilización, desarrollando planes anuales de mantenimiento y respondiendo de forma ágil con obras de emergencia ante los efectos de los temporales".

Como ejemplo, el subdelegado ha señalado que "el año pasado ejecutamos el mayor contrato de mantenimiento de la historia en la provincia de Málaga con una inversión total de 2,1 millones de euros a través de los Fondos Next Generation".

También ha indicado que "el Gobierno ha invertido 4,5 millones de euros en obras de emergencia después de los distintos temporales sufridos en los años 2022, 2023 y 2024, a los que se suman 1,3 millones para este año".

Por último, el subdelegado ha recalcado que "este Gobierno ha multiplicado por cuatro la inversión en obras de estabilización respecto al Gobierno anterior e iniciará próximamente las obras de estabilización de los Baños del Carmen, con una inversión de cinco millones de euros".