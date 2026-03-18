El Gobierno trabaja "24 horas al día" para restablecer el AVE Málaga-Madrid y prima la "seguridad de los trabajadores"

Imágenes de los trabajos que se están llevando a cabo en la vía de Alta Velocidad que une Málaga con Madrid tras la caída de un muro de contención de cinco metros a la altura del municipio malagueño de Álora. - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo de Pedro Sánchez trabaja las "24 horas" del día para restablecer el AVE Málaga-Madrid, cuyos trabajos de reparación del talud desprendido en Álora han primado la "seguridad de los trabajadores".

En una atención a medios en Sevilla con motivo de un acto conjunto con Ceacop sobre infraestructuras en Andalucía, Fernández ha sostenido que el Gobierno central está actuando con "diligencia" en relación con el tema del AVE Málaga-Madrid, sobre el que ha apuntado que el servicio "no está interrumpido" aunque sí requiere de un trasbordo.

La intención, ha subrayado el delegado del Gobierno, es restablecer al 100 por 100 el servicio "cuanto antes". En relación con el anuncio de la Junta de Andalucía de estudiar una posible reclamación por los perjuicios económicos que ocasiona esta incidencia en la provincia de Málaga, Pedro Fernández ha insistido en el trabajo "las 24 horas del día" y en que el precio del billete es más bajo como consecuencia del trasbordo que hay que hacer.

En relación con los retrasos registrados este miércoles en los trenes de alta velocidad con origen o destino Madrid, el delegado ha señalado que, aunque desconoce el motivo, Renfe y Adif trabajan "permanentemente" en buscar soluciones "inmediatas" y ha confiado en que en este caso en concreto el servicio se restablezca "lo antes posible".

Sobre estos retrasos, el sistema de horarios en tiempo real de Adif refleja que un Avant de Renfe con destino a Valladolid y salida programada a las 07,51 horas aún no había salido de la estación de Chamartín pasadas las 10,00 horas. El registro muestra otros trenes como el Alvia a Salamanca de las 07,52 horas o el AVE a Alicante de las 09,00, cuya salida se espera que ocurra a las 10,29 horas desde Chamartín. En cuanto a Atocha, hay un Iryo a Sevilla con salida a las 07,54 horas que aún no ha partido o un AVE a las 08,00 y un Avlo a las 09,00, ambos también hacia Sevilla.

Fuentes de Adif explican que la incidencia ha comenzado a las 08,00 horas y afectaba al Centro de Control de Tráfico de Puerta de Atocha, que gestiona los trenes de todos los corredores de alta velocidad con origen y destino en las dos estaciones de Madrid (Puerta de Atocha Almudena Grandes y Chamartín Clara Campoamor). Desde el administrador público de la red ferroviaria inciden en que solo se han visto afectados los trenes con origen o destino Madrid, no el conjunto de trenes en España, que continúan con su operativa habitual.

Adif defiende que movilizó de forma inmediata a sus técnicos para solucionar la incidencia y a partir de las 8,10 se comenzó a gestionar el tráfico de forma local (en diferentes puestos de mando de la red), lo que permitió restablecer la circulación, aunque con retrasos. Asimismo, desde las 9,50 se ha recuperado totalmente la gestión del tráfico ferroviario en ambas estaciones, lo que ha restablecido la normalidad en el tráfico de trenes en las líneas de alta velocidad afectadas.

"Los trenes que se encontraban detenidos vuelven a circular, si bien con retrasos significativos. A lo largo de la jornada estos retrasos irán disminuyendo progresivamente", ha explicado. Por su parte, Renfe ha señalado en su cuenta de X que, como consecuencia de la incidencia en los sistemas de señalización de Adif, los trenes con salida en las estaciones de Atocha y Chamartín "permanecen detenidos y están registrando retrasos significativos". Algunos viajeros están reportando retrasos de una hora o más en sus salidas o llegadas a Madrid en trenes de alta velocidad. Otros pasajeros afirman que su tren lleva parado en la estación más de 50 minutos.