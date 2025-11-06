El Gobierno transfiere casi 40 millones de euros a cuatro municipios de Málaga para actuaciones de movilidad sostenible

MÁLAGA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha transferido casi 40 millones de euros a cuatro municipios de Málaga para actuaciones de movilidad sostenible. En concreto, la capital, Rincón de la Victoria, Fuengirola y Torremolinos son las localidades que han recibido estos fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Las transferencias del Gobierno de España suponen la realización de 24 actuaciones para promover la movilidad sostenible en los entornos urbanos, han informado desde la Subdelegación en una nota, en la que han precisado que en Málaga capital se prevén 15 actuaciones, cuatro en Rincón de la Victoria, otras cuatro en Torremolinos y una en Fuengirola.

Entre estas actuaciones destacan la señalización e iluminación de pasos de peatones y la mejora de la accesibilidad; la digitalización del transporte público; la instalación de puntos de recarga eléctrica para vehículos municipales; la renovación de flotas de autobuses con nuevas tecnologías y la compra de autobuses eléctricos.

Además, otras actuaciones permitirán la creación de nuevos carriles bici y se mejorarán otros, además de mejorar la movilidad activa y la accesibilidad del transporte público. Finalmente, en algunos municipios se llevan a cabo actuaciones complementarias en Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha recordado que "el Gobierno de España sigue invirtiendo en la provincia de Málaga y sigue invirtiendo en municipios para mejorar la movilidad sostenible", en referencia a estos 39.879.353,60 euros destinados a esos cuatro municipios.

También ha señalado Salas que "a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se constata que hay un compromiso con las entidades locales malagueña para el desarrollo de proyectos que promueven la sostenibilidad en la movilidad en un ejercicio de colaboración institucional y de cogobernanza".

"De este modo --ha dicho--, el Gobierno de España cumple un doble compromiso: El impulso a las infraestructuras de nuestra provincia con una licitación de 211 millones de euros en el año 2024, la más cuantiosa en los últimos 15 años; y promover y destinar fondos a los municipios de nuestra provincia para ejecutar actuaciones que sin el apoyo del Gobierno de España difícilmente se ejecutarían".

Finalmente, ha recordado también que "el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido el primero en la historia que ha aprobado una Ley de Movilidad Sostenible que promueve cuatro aspectos fundamentales: La movilidad como un derecho social; una movilidad limpia y sostenible; un sistema de transporte digital e innovador e invertir mejor al servicio de los ciudadanos".

En cuanto al dinero transferido por localidades y actuaciones, de las 15 actuaciones en Málaga capital destaca la plataforma de mejora de seguridad vial y aumento capacidad en la A-357 entre los puntos kilométricos 67+500 y 68+800, con 7,7 millones de euros; la implantación de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con 3,7 millones; y el desarrollo e implantación de itinerarios ciclistas definidos en la Red Infraestructuras Ciclista, con 1.032.172 euros.

Asimismo, están los casi cinco millones de euros para la adecuación urbana, peatonalización y mejora de accesibilidad en el barrio de Huelin; 4,9 millones de euros para la renovación de la flota autobuses por eléctricos y de hidrógeno; 2,2 millones de euros para la adquisición de 30 cargadores recarga de autobús eléctrico; y 1,1 millones para la conexión o mejora de carriles bus para la conexión con el campus universitario.

En Rincón de la Victoria, constan actuaciones como el calmado de tráfico rodado, señalización, semáforos e iluminación, pasos peatones con 471.892 euros; y la adecuación urbana, peatonalización y mejora accesibilidad en varias zonas; mientras en Torremolinos destacan actuaciones para la implantación y complementarias de la ZBE con casi 1,2 millones. En Fuengirola, la única actuación es la digitalización del transporte público, con 426.000 euros transferidos.