El grupo Awa lanza 'Moodboards', un disco que aborda "todas las aristas" de la salud mental y trata temas "tabú"

MÁLAGA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo malagueño de pop melódico Awa ha lanzado su nuevo álbum, 'Moodboards', una obra en la que abordan "todas las artistas" de las distintas facetas de la salud mental y las emociones. Con este trabajo, la banda busca dar voz a esos temas "tabú" que rodean los problemas mentales, aquellos de "los que pocos se atreven a hablar", con la intención de ofrecer apoyo y acompañamiento a quienes atraviesan momentos difíciles.

Así lo han relatado las integrantes del grupo, May B, Lucía Doblas y Alba Vegas, en una entrevista concedida a Europa Press. El disco, compuesto por trece canciones, fusiona una amplia variedad de estilos musicales que van desde el flamenco hasta los ritmos latinos, pasando por los sonidos urbanos, el trap y bedroom pop.

Las canciones que dan forma a este álbum para narran las distintas fases por las que puede atravesar una persona que enfrenta problemas de salud mental son 'Nana', '99%', '¿Y si...?', 'Por si vienes', 'Libre', 'El problema', 'Brujas', 'Amanecer', 'Vivir contigo', 'Glow up', 'Palo Santo', 'Si sale mal' y 'Dime quien eres'.

El título del disco, 'Moodboards', hace referencia a la idea central del álbum que se centra en crear una serie de canciones que funcionen como "un collage de ideas e imágenes que representen diferentes estados de salud mental". Las integrantes del grupo han explicado que la idea de este proyecto surgió a partir de una conversación por WhatsApp, en la que May propuso la creación de un álbum que incluyera canciones como 'Palosanto' o 'Glow up', que ya existían pero no habían sido lanzadas como sencillos. Todas ellas compartían el hilo conductor de exponer "un mensaje sobre la salud mental y la necesidad de expresar las emociones, defendiendo que este acto de expresión sea considerado legítimo".

El álbum se divide en dos partes, la primera de ella, que va de 'Nana' a 'Brujas', es "la más oscura", ya que aborda temas como la depresión y el suicidio, lo que convierte a estas canciones en "dolorosas e incómodas de componer y cantar". El propósito de esta sección es exponer "el viaje desde que te dicen que tus emociones son un problema, hasta el momento en que reflexionas y comprendes que, en realidad, no lo son".

UN DISCO PARA "ABORDAR LOS PROBLEMAS MENTALES OCULTOS"

En este sentido, Awa ha explicado que con este disco su objetivo es "ayudar a las personas que están pasando por un momento difícil, ofreciéndoles un álbum en el que puedan apoyarse". De hecho, varias personas ya han compartido que el disco les ha ayudado a reconocer el punto en el que se encontraban, lo que les ha permitido reconducir su situación. Además, han señalado que querían que 'Moodboards' "fuera la banda sonora para esos momentos en los que nadie parece querer hablar de los problemas mentales, brindando apoyo a quienes se encuentran en ese lugar".

Al hilo de lo anterior, el grupo ha comentado que el álbum es una mezcla de "la buena vibra de las emociones y, por otro lado, las emociones más duras". Aseguran que es importante ser conscientes de la realidad de la salud mental, ya que "no todo en la vida es diversión y se deben atravesar diferentes fases". Por esta razón, el disco comienza con '99%', la canción "más oscura del ser humano", y termina con 'Revelión', en la que "acabas saltando de alegría".

En cuanto al proceso creativo, el grupo ha explicado que durante la composición de este álbum experimentaron "un bloqueo creativo", debido a que una de sus integrantes atravesaba problemas de salud mental, lo que le impidió encontrar inspiración. No obstante, una llamada del también artista malagueño El Kanka les ofreció unos consejos, a través de los cuales aprendieron a "buscar la inspiración, en lugar de esperar a que la inspiración las encontrara".

EL CONSEJO DEL KANKA: "BORRA SOLO LO QUE NO TE GUSTE"

Al hilo de lo anterior, la banda malagueña ha compartido el consejo que les dio el propio Kanka: "Borra solo lo que no te guste". Además, les advirtió que "si es necesario borrar el tema entero, lo hacéis y lo volvéis a rehacer", al tiempo que el Kanka les subrayó que "no deben abandonar la idea que ya tienen por algo que no cuadra del todo".

Asimismo, el artista malagueño les indicó que, cuando estuvieran atravesando un mal momento, buscaran un hueco entre sus actividades para componer, porque "muchas veces los artistas cometen el error de esperar a que llegue la inspiración, pero la inspiración a veces llega y otras veces no", por lo que, en muchas ocasiones, "hay que salir a buscarla y trabajar en ella".

La canción que resume la esencia de este disco, según han detallado sus compositoras, es 'Amanecer', ya que "resume todo el álbum en una sola pieza", al tiempo que han señalado que 'Revelión' es otra de las canciones que captura perfectamente la esencia del sencillo.

'99%', LA CANCIÓN QUE NARRA UN ATAQUE DE PÁNICO

Además, las artistas han revelado que la canción más complicada de componer fue '99%', ya que "narra un ataque de pánico desde que comienza hasta que termina". Por esta razón, comprender un ataque de tal magnitud para poder plasmarlo en la canción "fue muy difícil. De hecho, empecé a escribirla sola, pero llegué a un punto en el que tuve que llamar a todo el equipo y decirles 'os necesito aquí, porque si sigo escribiendo sola voy a terminar en un lugar muy oscuro de mi propia mente'", afirmaba May.

En general, el disco abarca una amplia gama de estilos musicales, desde el rap y el pop hasta el rock, reflejando los diversos gustos musicales de sus integrantes, que van desde Ariana Grande, Muse, Queen y Eminem, hasta el propio Kanka, sin olvidar la música clásica y el flamenco.

Tras el lanzamiento del álbum, el grupo iniciará una gira que comenzará el 13 de septiembre en el Teatro Gutiérrez de Alba en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y continuará el 4 de octubre en el Teatro de El Ejido en Almería. Además, Awa hará una parada en Málaga el 10 de octubre, en la Sala Cochera Cabaret, coincidiendo con el Día de la Salud Mental.

Asimismo, la banda cruzará las fronteras andaluzas para ofrecer un concierto el 17 de octubre en la Sala UNI en Madrid y el 18 de octubre en el Teatro Capital de Cáceres, a expensas de cerrar las nuevas citas en festivales que tienen pendientes de confirmar. Por último, el grupo ha avanzado que este no será su último albúm, porque ya tienen en mentes nuevas composiciones porque "no podemos parar de crear".