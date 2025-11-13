Grupo Insur participa en Simed (Málaga) con sus once proyectos innovadores y sostenibles en Andalucía Oriental

MÁLAGA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Grupo Insur, compañía patrimonialista y promotora de referencia en el sector inmobiliario con 80 años de experiencia, participa en el 21º Salón Inmobiliario del Mediterráneo (Simed 2025), celebrado en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, donde mostrará su apuesta estratégica por Andalucía Oriental.

En la actualidad, Insur cuenta con más de 1.000 viviendas en la zona, de las cuales 900 se sitúan en la Costa del Sol. Además, está desarrollando dos edificios en Málaga, que van a redefinir el mercado de oficinas de la ciudad. La compañía está realizando una inversión total de 438 millones de euros, primando los proyectos sostenibles, innovadores y eficientes energéticamente.

Según ha explicado el director territorial de promoción residencial en Andalucía Oriental del grupo, Juan Conejo, "la Costa de Andalucía Oriental, y especialmente la Costa del Sol, es una de las zonas estratégicas para Grupo Insur". "Continuamos reforzando nuestra presencia en enclaves como Marbella, Mijas o Estepona, donde destaca el interés de compradores internacionales que buscan viviendas amplias con terrazas, vistas al mar y servicios premium".

En concreto, Insur desarrolla nueve proyectos residenciales a lo largo del litoral andaluz, en zonas clave donde "se conjuga diseño, confort y sostenibilidad", en la línea de la filosofía del grupo.

En Marbella, epicentro de la Costa del Sol, está impulsando Quintessence --promoción que será entregada próximamente--, Origin y Soleil, con un total de más de 230 viviendas con zonas comunes orientadas al ocio y el bienestar. En Mijas cuenta con tres promociones, Savia, Balance y Balance Nova, un total de 357 viviendas que integran de forma equilibrada entorno natural y urbano, a un paso de las principales playas de la Costa del Sol.

El grupo también tiene presencia en Estepona, donde está desarrollando Birdie Hills, 68 viviendas inmersas en pleno campo de golf, e Insur Scala, con 121 viviendas muy cerca del paseo marítimo de la localidad y que en breve acogerá a los primeros propietarios.

Además, en la costa de Almería, Insur desarrolla la promoción Las Terrazas, en el complejo Macenas Mediterranean Resort, junto a Mojácar, con 125 viviendas cuyo objetivo es ofrecer calidad de vida en plena armonía con la naturaleza y el entorno mediterráneo.

Paralelamente, la compañía sevillana consolida su apuesta por las oficinas sostenibles con dos proyectos innovadores diseñados para el bienestar de las personas en Málaga capital, Ágora y Noa.

En concreto, Ágora, ubicado en pleno paseo marítimo y junto al Polo Digital de Tabacalera, ofrece 9.186 metros cuadrados alquilables, capacidad para unos 750 trabajadores, terrazas con vistas únicas al mar y dos plantas subterráneas de aparcamiento con recarga para vehículos eléctricos.

Por su parte, Noa, ubicado en la zona de Martiricos, nuevo pulmón verde de la ciudad, tuvo su puesta de bandera el pasado mes de septiembre y cuenta con una superficie alquilable de 9.805 metros cuadrados, 327 plazas de aparcamiento, siete plantas con amplias terrazas y un 'rooftop' de 1.000 metros cuadrados con espectaculares vistas a Málaga.

Durante 2025, Insur está celebrando su 80 aniversario. En este tiempo, la compañía se ha consolidado como un referente inmobiliario nacional, con solidez financiera, apuesta por la sostenibilidad y que ha sabido innovar y contribuir al desarrollo de las personas y localidades donde lleva a cabo su actividad.