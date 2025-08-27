Hallan en un conato material combustible y Policía Local da traslado a Nacional para investigar si fue provocado

Archivo - Imagen de archivo del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos y Policía Local de Málaga actuaron en la noche de este miércoles tras el aviso de un conato de incendio en la zona de Junta de los Caminos, en el distrito de Puerto de la Torre. Así, sobre el terreno, se hallaron restos de material combustible.

Los hechos tuvieron lugar sobre las sobre las 00.30 horas, según han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento en un mensaje en redes sociales, en el que precisan que se trata de una zona de matorral de la Junta de los Caminos. Los referidos efectivos se personaron tras el aviso de un particular por un conato de incendio.

Así, han explicado que aunque no ha habido detención alguna relacionada con este hecho, se ha dado traslado por parte de la Policía Local a la Policía Nacional al objeto de que se investigue si el conato, que abarcó una superficie de dos metros cuadrados, fue provocado.

Por último, desde el Ayuntamiento de Málaga han recordado "la importancia de no hacer caso a bulos y acceder sólo a información verificada, en este caso en relación a la labor que desempeñan los cuerpos de seguridad".