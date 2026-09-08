Un herido de bala y tres detenidos en un tiroteo en Marbella (Málaga)

Archivo - Vehículos de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida en un tiroteo ocurrido este martes en la localidad malagueña de Marbella. Hay tres detenidos de nacionalidad holandesa, según han informado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.

Los hechos han sucedido pasadas las 14,15 horas. Desde Emergencias 112 Andalucía han indicado que varios alertantes han avisado de que habían escuchado disparos en la avenida Ramón Gómez de la Serna, junto a un hotel.

Hasta el lugar se ha desplazados la Policía Nacional y efectivos de la Local, que han detenido a tres personas en el marco del plan del Cuerpo Nacional de Policía puesto en marcha en la Costa del Sol para abordar los episodios por arma de fuego.

Asimismo, también se ha dado aviso a los servicios sanitarios, que han atendido a una persona herida de bala en una pierna, según ha señalado el 112.