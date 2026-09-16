Herido un menor de 12 años atropellado cuando iba al instituto en Torremolinos (Málaga)

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Policía Local de Torremolinos. - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS - Archivo

MÁLAGA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 12 años resultó herido este pasado martes al ser atropellado por un vehículo en la localidad malagueña de Torremolinos, cuya Policía Local ya ha abierto una investigación sobre lo sucedido y para localizar al conductor.

Según han confirmado a Europa Press desde Emergencias 112 Andalucía, los hechos sucedieron sobre las 09,45 horas de este pasado martes, en las inmediaciones de un centro educativo de dicha localidad.

En ese momento, se dio aviso a la Policía Local y a los servicios sanitarios que atendieron al menor en el lugar, pero, según la información publicada por Diario 'SUR', finalmente un particular lo evacuó a un hospital y está ingresado con una fractura craneal.

La Policía Local de Torremolinos ya tiene una investigación en marcha para esclarecer "cuanto antes" cómo sucedieron los hechos, han incidido fuentes municipales.