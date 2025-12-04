Las hermanas de García Caparrós confían en que se declare a Manuel José víctima de terrorismo y saber quién lo mató

Paqui, Puri y Loli Caparrós posan con la bandera andaluza ante la placa homenaje que recuerda el lugar donde su hermano, Manuel José, murió asesinado el 4 de diciembre de 1977 durante una manifestación pro autonomía andaluza en la capital malagueña. - ALEX ZEA / EUROPA PRESS

Loli, Paqui y Puri, las hermanas del joven sindicalista malagueño Manuel José García Caparrós que murió asesinado con 18 años un 4 de diciembre de 1977 durante una manifestación pro autonomía andaluza, confían en poder saber definitivamente quién mató a su hermano, y han expresado su esperanza de que se le reconozca como víctima del terrorismo.

En este sentido se han pronunciado este jueves ante los medios de comunicación durante el acto homenaje con motivo del 48 aniversario del asesinato en el lugar donde tuvieron los hechos en el centro de la capital malagueña, y por donde en esta jornada también han pasado y saludado a la familia el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y miembros de la Corporación municipal, así como representantes de partidos políticos como PSOE, IU, Podemos y Adelante Andalucía.

"Estamos tan arropadas, de verdad, que me da tanto sentimiento de pensar que el 4 de diciembre del 77, él --Manuel José García Caparrós-- estuvo tan solito ahí en esa esquina y hoy mira tanta compañía como tiene y tanta gente arropando a su memoria", ha dicho Loli agradecida y emocionada al principio de su intervención ante los periodistas.

Sobre la documentación de la Comisión de Encuesta del Congreso de los Diputados a la que ha tenido acceso la familia recientemente sin nombres tachados, han calificado este logro como "otro pasito más que hemos conseguido" dentro de la que han denominado como "una lucha que seguiremos".

Han adelantado que informarán sobre lo que se pueda deducir del análisis de estas actas "para que se sepa la verdad de lo que pasó aquel 4 de diciembre", y han añadido que esta documentación "se tiene que estudiar muy bien "porque están los dos casos metidos", en referencia a que, además del caso de García Caparrós, se incluye el del joven estudiante universitario asesinado en una revuelta estudiantil en La Laguna, en Tenerife, también en diciembre de 1977.

Loli García Caparrós ha detallado que son más de 2.000 folios los que han recibido de documentación, así como muchas fotos y una treinta de casetes con testificaciones: "También hubo las declaraciones de mi padre y del muchacho que lo cogió aquel día y las palabras que mi hermano dijo en el coche en el trayecto de ir para --el hospital-- Carlos Haya".

Ha destacado que hay "que estar preparadas para escuchar, porque es muy fuerte" y han señalado que será un abogado "quien lo estudie" y lo interprete para ellas "porque son muchas cosas que nosotros no sabemos".

VÍCTIMA DE TERRORISMO

Las hermanas García Caparrós han incidido en que "la lucha sigue", y en este punto se han referido a que confían y tienen esperanza en saber quién asesinó a su hermano, y en que Manuel José sea declarado "víctima del terrorismo de Estado".

"Porque por el simple hecho de llevar una bandera, le dispararon por la espalda. Y creo que es de justicia que lo hagan víctima del terrorismo", han dicho las hermanas, que han agradecido el apoyo mostrado por distintos partidos políticos.

Las hermanas García Caparrós han incidido en que los hechos ocurrieron en 1977, y han puesto sobre relieve que "hoy 48 años después no está el asesino, no fue juzgado".

"¿Por qué no se le cogió si era muy fácil de coger a la persona que disparó? Nada más que por sus pistolas y por la bala se había sabía perfectamente quién era", han cuestionado; y han dicho: "¿Por qué lo escondieron, por qué quedó impune?".

Por último, han recordado que siguiendo la instrucción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que este les trasladó en una misiva, han dirigido su petición de que Manuel José García Caparrós sea declarado víctima del terrorismo al Ministerio del Interior. "Y esperamos que nos digan algo en breve. Esperamos. Eso es lo que esperamos", han dicho.