Historia, literatura y reflexión protagonizan agenda de las primeras semanas de febrero del centro cultural La Malagueta

Exposición en el centro cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga continúa su programación en el mes de febrero con una agenda que combina divulgación histórica, literatura y reflexión contemporánea y con tres nuevas actividades dentro de sus ciclos habituales entre el 2 y el 15 de febrero.

Además, se mantiene la exposición 'Ficciones. Poéticas y narrativas detrás de una cámara', abierta al público hasta el 15 de febrero con un nuevo horario de visitas, han precisado desde la institución probincial en una nota.

La programación incluye el martes 3 de febrero, a las 19.00 horas, con una nueva sesión del ciclo 'Historias de Málaga', coordinado por Ana Pérez-Bryan, dedicada a recorrer calle Larios y su entorno como eje clave de la historia urbana de la ciudad.

Según ha explicado, la charla propone un paseo por las bocacalles que la rodean y por las figuras que les dan nombre, desde Manuel Domingo Larios, II marqués de Larios, hasta otras personalidades fundamentales para comprender la Málaga contemporánea.

El lunes 9 de febrero, a las 19.00 horas, será el turno del Club de Lectura, que vuelve a reunirse con la coordinación de Vicente Luis Mora. En esta sesión se hablará sobre 'Dura una eternidad y en un instante se acaba', de Anne de Marcken, una obra breve de la narrativa contemporánea reciente que destaca por su original planteamiento y por la construcción de una protagonista singular.

La agenda continuará el miércoles 11 de febrero, también a las 19.00 horas, con una cita del ciclo 'Una por una: infinitas y extrañas', coordinado por María Navarro. La charla, llamada 'Identidades e identificaciones. Una nueva subjetividad', contará con la participación de Javier Garmendia Castillo como invitado, quien abordará cuestiones relacionadas con la construcción de la identidad y las nuevas formas de subjetividad.

Además de esta programación, centro cultural La Malagueta entra en la recta final de la exposición 'Ficciones. Poéticas y narrativas detrás de una cámara', una muestra, comisariado por Inés R. Artola, que explora la fotografía como herramienta narrativa y de construcción de relatos visuales.

La muestra podrá visitarse hasta el 15 de febrero, con un nuevo horario de sala de martes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas; y sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas.

Con esta agenda, el centro cultural La Malagueta "continúa desarrollando una programación que combina pensamiento, creación y divulgación cultural, con actividades abiertas al público y de acceso gratuito hasta completar aforo". Toda la programación puede consultarse en la web cclamalagueta.com .