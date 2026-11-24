Jornada sobre oncología celebrada en HM Santa Elena - HM HOSPITALES

MÁLAGA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cáncer se ha consolidado como la principal causa de defunción en la provincia de Málaga. Así lo demuestran los datos que la Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogía para el año 2025, en el que se refleja que más del 26% de los decesos de la provincia se produjeron por tumores oncológicos. Ante esta realidad, HM Hospitales ha celebrado una jornada divulgativa dirigida a pacientes, familiares y personas sanas para incidir en la importancia de la prevención y los cuidados antes de que la enfermedad aparezca.

Bajo el título 'La oncología empieza antes del diagnóstico', el Hospital Internacional HM Santa Elena ha reunido a especialistas de los servicios de oncología, medicina interna, enfermería y nutrición para facilitar consejos del día a día basados en hábitos saludables en el ámbito de la alimentación, la actividad física y la salud mental, sin olvidar lo crucial de abandonar hábitos perjudiciales como el consumo de alcohol y el tabaquismo.

La actividad, han indicado en un comunicado, ha dado a conocer también el modelo de atención del Grupo y los recursos que pone a disposición de los pacientes en la provincia de Málaga, desde la prevención y la detección precoz hasta el seguimiento y el acompañamiento continuado.

Así, los especialistas han compartido información y recomendaciones sobre los recursos disponibles para la prevención y el diagnóstico, el seguimiento de los pacientes y los cuidados que pueden contribuir a mejorar su calidad de vida.

La jornada ha contado con la bienvenida institucional de la Dra. Nadia García, directora médica del Hospital Internacional HM Santa Elena, que ha destacado la importancia de entender la atención oncológica como un proceso que comienza mucho antes del diagnóstico y que requiere una visión global de la salud de las personas.

Ha explicado que "la prevención, la información y el acompañamiento son elementos fundamentales en el abordaje oncológico. Queremos que las personas conozcan los recursos que tienen a su disposición, tanto para reducir factores de riesgo como para favorecer una detección temprana y afrontar el proceso de la enfermedad con el apoyo de un equipo multidisciplinar. La atención no debe centrarse únicamente en el diagnóstico y el tratamiento, sino también en todo lo que rodea al paciente y a su entorno".

Javier Díaz Santos, jefe del Servicio de Oncología de HM Hospitales en la provincia de Málaga, ha abordado los planes de seguimiento y las distintas herramientas que permiten acompañar a las personas en las diferentes etapas de su relación con la enfermedad. Entre los aspectos tratados se han incluido la prevención, el consejo y los estudios genéticos, el diagnóstico rápido, el seguimiento a largo plazo y la atención a pacientes crónicos.

HÁBITOS SALUDABLES Y ATENCIÓN INTEGRAL

Uno de los bloques centrales del encuentro se ha dedicado a los consejos prácticos para el día a día, tanto en personas sanas como en pacientes que se encuentran en tratamiento activo. La sesión ha permitido abordar cuestiones relacionadas con la alimentación, la actividad física, la salud mental, el consumo de tabaco y alcohol, así como la identificación de situaciones en las que es conveniente consultar con un profesional sanitario.

Para arrojar luz en este contexto han participado la Dra. Bernad, médico de familia del Hospital Internacional HM Santa Elena; Malena Balmaseda, nutricionista; Alba Rodríguez, enfermera, y Natalia Villalba, técnico en cuidados auxiliares de oncología. Desde sus respectivas áreas profesionales, han ofrecido una perspectiva multidisciplinar sobre el papel que desempeñan los hábitos de vida y los cuidados en el bienestar de las personas, tanto durante los tratamientos como en las etapas posteriores.

El encuentro ha concluido con un turno de preguntas en el que los asistentes han podido trasladar sus dudas a los profesionales y profundizar en los contenidos abordados durante la mañana.

Por último, han valorado que, con esta jornada, HM Hospitales reafirma su "compromiso con una atención oncológica integral, que combina la especialización médica con la prevención, la detección precoz, el seguimiento y el acompañamiento personalizado, situando a las personas en el centro de todo el proceso asistencial".