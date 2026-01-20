HM Hospitales refuerza posición en Andalucía con tres hospitales en Málaga en el Top 100 de Merco Salud 2025

Archivo - Hospital HM Gálvez. - HM HOSPITALES - Archivo

MÁLAGA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

HM Hospitales ha reforzado su posicionamiento en Andalucía con la presencia de sus tres hospitales de la provincia de Málaga en el Top 100 de Merco Salud 2025, edición en la que irrumpe por primera vez el Hospital HM Gálvez, de forma que estos tres centros han logrado situarse entre los 45 primeros.

Así lo han informado desde el grupo hospitalario en una nota, en la que han precisado que esta nueva incorporación se suma a las ya logradas por el Hospital HM Málaga y el Hospital Internacional HM Santa Elena en la localidad malagueña de Torremolinos, que ya figuraban en este ranking.

El Hospital HM Málaga irrumpió por primera vez en el ranking Merco Salud en su edición 2024, año en el que se situó en el puesto número 43. Desde entonces ha escalado posiciones hasta lograr el actual 39. Lo mismo ocurre con el Hospital Internacional HM Santa Elena, que del puesto 53 ha escalado al 40.

A estos dos se suma ahora la nueva incorporación del Hospital HM Gálvez, "lo que refleja la solidez del modelo asistencial de HM Hospitales en Andalucía", han asegurado desde el grupo hospitalario.

Merco Salud valora la reputación y excelencia de los centros sanitarios y servicios clínicos mediante una evaluación multidimensional. Su objetivo principal es medir la percepción de la calidad asistencial y reputación corporativa de las instituciones sanitarias, "de ahí que el Grupo HM Hospitales esté de enhorabuena, con 15 de sus centros incluidos".

El doctor Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, ha valorado "muy positivamente" los resultados obtenidos por el grupo en Andalucía en el ranking Merco Salud 2025 y ha destacado que "la presencia de nuestros tres hospitales de la provincia de Málaga entre los 100 centros con mejor reputación de España, y su posicionamiento conjunto entre los 45 primeros, es un reconocimiento al trabajo constante de sus profesionales y a un proyecto sanitario construido con una visión a largo plazo".

"Estos resultados reflejan la solidez de nuestro modelo asistencial, basado en el liderazgo médico, la integración de la atención y una apuesta firme por la calidad y la innovación, y refuerzan nuestro compromiso con Andalucía como un territorio estratégico para HM Hospitales, donde seguiremos invirtiendo y creciendo para ofrecer la mejor atención sanitaria a los pacientes", ha añadido.

Por su parte, la directoria territorial sur de HM Hospitales en Andalucía, la doctora Virginia Grando, ha manifestado que "todos nuestros hospitales de Málaga se encuentren entre los 50 mejores posicionados del país es un dato que avala un proyecto sanitario que apuesta por Andalucía".

Además, ha indicado que esto muestra "que el camino es el correcto para seguir creciendo en la provincia como hasta ahora, ofreciendo la mejor calidad asistencial y la excelencia a nuestros pacientes".

En esta edición de Merco Salud, HM Hospitales ha situado a 15 de sus centros entre los hospitales con mejor reputación de España, consolidando una presencia relevante dentro del Top 100 nacional. En concreto, el grupo mantiene dos hospitales entre los cinco primeros puestos del ranking y cuenta con otros cuatro situados en el Top 20, uno más que en la anterior edición.