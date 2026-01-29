Hospital Quirónsalud Málaga reduce un 66% la tasa de reingresos de pacientes con insuficiencia cardiaca

Equipo de Insuficiencia Cardiaca del Hospital Quirónsalud Málaga. - QUIRÓNSALUD MÁLAGA

El Hospital Quirónsalud Málaga ha logrado reducir los reingresos hospitalarios de pacientes por insuficiencia cardiaca hasta en un 66%, tras la implementación de un programa, con una reorganización asistencial y apoyo interservicios, y sin un aumento del gasto sanitario.

Así lo han indicado desde Quirónsalud Málaga, que ha implantado el Programa MAIC (Modelos Asistenciales de Atención al Paciente con Insuficiencia Cardiaca), diseñado por expertos sanitarios para mejorar la atención de los pacientes con insuficiencia cardiaca, desde su ingreso al proceso de alta hospitalaria, así como para minimizar el riesgo de reingresos hospitalarios.

Según ha explicado la doctora Blanca Luque, especialista de Cardiología responsable del Programa MAIC en Quirónsalud Málaga, a través de una nota, "en España se producen cerca de 100.000 ingresos hospitalarios por insuficiencia cardíaca cada año".

La insuficiencia cardiaca es un síndrome clínico complejo caracterizado por síntomas como fácil fatigabilidad y ahogo con el desarrollo de las actividades de la vida diaria, retención de líquidos (edema) de miembros inferiores y abdomen, causados por una anomalía estructural o funcional del corazón, lo que resulta en un gasto cardíaco insuficiente para mantener las necesidades metabólicas del organismo.

"Afecta al 1-2% de la población general, aumentando al 10% en mayores de 70 años y hasta el 20% en mayores de 85. Se trata de la primera causa de hospitalización en mayores de 65 años y supone entre el 3 y el 5% de los ingresos hospitalarios en nuestro país; con una previsión de crecimiento del 50% de la tasa de ingresos durante los próximos 25 años", ha apuntado.

Por todo ello, "la insuficiencia cardiaca es un reto para el sistema sanitario español", ha advertido la doctora Luque. Y uno de los momentos "críticos" en el abordaje de esta patología es el alta hospitalaria, cuando el paciente presenta mayor fragilidad y se debe conseguir, entre otros aspectos, la adherencia al tratamiento, un seguimiento continuado y multidisciplinar y facilitar la educación de paciente y, en su caso, de su cuidador.

La transición entre el alta hospitalaria y el inicio del seguimiento ambulatorio por parte de los especialistas "es crucial y optimizarla facilita minimizar el riesgo de reingresos hospitalarios y mejorar la calidad de vida del paciente", han indicado desde el grupo hospitalario en una nota.

"Con el programa MAIC se pretende mejorar el manejo hospitalario del paciente con insuficiencia cardíaca, así como optimizar la transición al alta". El objetivo principal consiste en establecer una continuidad de cuidados desde el alta hospitalaria hasta la primera revisión con el especialista, favoreciendo así la adherencia terapéutica del paciente, han indicado.

Esto "va a repercutir en una reducción de las visitas a Urgencias, reingresos hospitalarios y mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca, mediante un proceso multidisciplinar que nos permita llegar a la excelencia clínica", según ha explicado la cardióloga.

Para tal fin, se realizó en primer lugar una puesta en común entre los servicios implicados en el manejo de la IC, con vistas a identificar necesidades comunes y puntos de mejora en el manejo clínico de dichos pacientes, estableciendo prioridades de actuación.

Y, con todo ello, se llevó a cabo un plan de acción detallado y personalizado, estableciendo protocolos de actuación basados en evidencia científica y consenso experto, ha incidido. Dicho plan de acción ha sido auditado en todo momento por una consultora médica externa, estableciendo el cumplimiento de los principales estándares de calidad para el desarrollo de la misma.

Entre dichas acciones, destacan la creación de un circuito hospitalario fluido en el manejo del paciente con dicha patología, el fomentar la educación sanitaria del paciente en el momento del alta, y el establecer revisiones precoces en consulta con el especialista. Al fin y al cabo, apunta la doctora Luque, "todo esto se traduce en mejoría de la calidad de vida del paciente y en una disminución de los reingresos y la mortalidad".

De hecho, este propósito ya se ha logrado, puesto que "hemos reducido reingresos hospitalarios por insuficiencia cardiaca hasta en un 66%, tras la implementación de dicho programa, todo ello con una reorganización asistencial y apoyo interservicios, y sin un aumento del gasto sanitario".

Estos beneficios los ha sentido en primera persona Mercedes Martín, paciente de insuficiencia cardiaca que reconoce sentirse "bastante mejorada, con un poquito más de fuerza". "Antes no dormía, estaba muy cansada, no estaba al 100% nunca. Ahora me acuesto y me quedo dormida hasta el día siguiente. Le debo la vida a este equipo", ha dicho.

Otra paciente ha dicho que no ha tenido que volver, "así que con eso... Ahora tengo mejor calidad de vida"; al igual que Francisca Campos, que agradece el trato del equipo. "Yo no entiendo de cardiología, pero sí entiendo de sensaciones. La mayoría de nosotros necesitamos apoyo. Esa atención tan personalizada, tan constante...esos momentos de apoyo, reportan tanto como la medicina".

MAIC Continuum es una iniciativa de reciente creación a nivel nacional, implementada por 25 centros hospitalarios públicos y privados en España. Diseñada por Boehringer Ingelheim, cuenta con aval de sociedades médicas españolas.

ENFERMERÍA

La Unidad de Insuficiencia Cardiaca de Quirónsalud Málaga cuenta con Enfermería especializada para fomentar que los pacientes entiendan su enfermedad, los posibles signos y síntomas de la descompensación, y de dar unas pautas de hábitos que permite mejorar la vida.

Cuando ingresan, se les estabiliza con un tratamiento multidisciplinar médico y, por parte de Enfermería, se les visita en la habitación para dar pautas tanto al paciente como a la familia del control del peso, tensión arterial y frecuencia cardiaca y un ajuste del tratamiento médico de la pauta diurética en el caso de lo que necesitaran en función de signos y síntomas de descompensación.

"Tratamos de empoderarlos, de hacerles partícipes en la toma de decisiones y su autocuidado. Eso conlleva que el paciente mejore su calidad de vida y se reduzcan los reingresos por posible descompensación", defiende Sandra Scholz, enfermera especialista en IC.

Una vez dado de alta, el paciente se va a casa con una cita precoz en consulta. Al final, "lo que tratamos es que el paciente esté acompañado, informado y asesorado en todo momento en el proceso".

Para dicho proyecto, han participado profesionales del Hospital Quirónsalud Málaga, además de Luque, de Cardiología, los doctores Antonio Jiménez, de Urgencias; Patricia Macías, de Medicina Interna; Francisco Amaral y Galo Salazar, de Nefrología; así como Scholz, enfermera especializada en IC.

El proyecto ha contado con el soporte de José Antonio Ruiz, director de Operaciones del Hospital Quirónsalud Málaga, en los ámbitos de la coordinación entre servicios y análisis y seguimiento de los cuadros de mando con los indicadores necesarios para orientar la reingeniería de los procesos.

Cada servicio ha protocolizado el manejo del paciente en su área: Urgencias con protocolos de diagnóstico y tratamiento; Medicina Interna, manejando la comorbilidad del paciente pluripatológico; o Nefrología, colaborando en el manejo del paciente con insuficiencia renal y creando un protocolo de manejo de IC refractaria; todo siempre coordinado por Cardiología.

Entre los cambios están nuevo protocolos de manejo diagnóstico y terapéutico en Urgencias y Hospitalización y de protocolos de valoración del paciente con IC por distintos especialistas; así como la mejora de la interconexión entre servicios; implementación de educación sanitaria; fomento de contacto telefónico precoz a las 48 horas del alta y acortar tiempo de la primera visita con el especialista tras el alta a tres semanas.