Hosteleros destacan incremento de facturación en zonas de Feria del centro con animación y abogan por potenciarlo

Destacan que el Real se va consolidando como "polo de atracción" y la facturación es "similar" a la del pasado año

MÁLAGA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos, ha asegurado, una vez concluida la Feria de la capital, que se constata "una diferencia de facturación en el centro, muy diferenciada en la zona donde hay animación de feria y en la que no". Es más, ha dicho que la "diferencia es incluso de hasta un 30% de facturación a la baja en la zona donde no hay animación".

Frutos ha agregado que, "una vez que hemos concluido la Feria y ya con más elementos de juicio, se reafirma que la demanda de la Feria del centro sigue vigente, puesto que en la zona donde hay feria con música, charangas, las plazas con decoraciones festivas las facturaciones hosteleras indudablemente se incrementan en una media en torno a un 10% más que el año pasado". Frente a ello, "en las calles sin animación es verdad que podemos ver descenso de incluso un 20-25% menos".

Por tanto, ha abogado por seguir en la línea de potenciar la Feria del centro con "un público familiar, avanzar en las tradiciones, en la música en las plazas, folclore, gastronomía...".

"Entendemos que una vez que se ha erradicado el botellón, la Feria del centro tiene que ir en esa línea de mejora y ampliarse a esas zonas que vemos que ahora mismo, con ese déficit de movimiento en la calle, pues quizás no tiene lo que hemos vivido dentro de nuestra Feria del centro", ha apostillado.

Así, ha insistido en "la Feria del centro es una seña de identidad de la Feria de Málaga, que debe avanzar en su concepción de ambiente festivo durante el día, con más zonas de animación y con una apuesta por la oferta gastronómica y con mayor presencia de actividades relacionadas con la semana festiva".

REAL

Por otro lado, en relación con el Real, ha explicado que "la afluencia de público ha sido destacada", al tiempo que ha valorado que "se va consolidando también como un polo de atracción muy importante en el que la hostelería de calidad, además, va ganando peso".

Sobre los niveles de facturación ha explicado que son "similares" a los del pasado año, ya que "hay que tener en cuenta también que existe ese descenso general de consumo nacional", al tiempo que ha destacado que, "en general, la ciudad ha vivido una ocupación superior a la del año pasado, con lo que el contexto general del verano podemos decir que se han superado ligeramente las previsiones iniciales".

Por otro lado, ha valorado la "importancia" de la feria taurina "por el reclamo que tiene y ayudado a completar esos días centrales de la semana, sobre todo al principio".

Asimismo, ha destacado "la ausencia de incidencias graves" y ha considerado que la Feria de Málaga "sigue siendo una feria segura y en la que las actuaciones de la vigilancia policial y el servicio de recogida de residuos han sido satisfactorios".

Por último, Frutos ha reiterado que "la hostelería está viviendo un buen verano en general, en el marco quizá de unas previsiones un poco incluso por encima" y ha insistido en que "la Feria de Málaga tiene un desarrollo claro hacia la mejora de la Feria del centro en el sentido del aumento de la feria festiva en más lugares como ha quedado demostrado", ha concluido.