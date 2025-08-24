Más de un millón y medio de desplazamientos durante la Feria de Málaga, un 2,6% más con respecto al 2024

(Foto De ARCHIVO) Mujeres Vestidas Con El Traje Típico, Bailan Y Disfrutan De La Feria Del Centro De Málaga. A 21 De Agosto De 2025 En Málaga (Andalucía, España). Álex Zea / Europa Press 21/8/2025 - ÁLEX ZEA / EUROPA PRESS

MÁLAGA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Malagueña de Transportes (EMT) ha registrado durante los ocho días que ha durado la Feria de Málaga un total de 1.574.424 desplazamientos, lo que supone un incremento del 2,6% con respecto al año 2024 y con los mismos días de funcionamiento. A esto se suman los 140.149 viajeros registrados el día de los fuegos (15 de agosto). El mismo día el año pasado se contabilizaron 180.253 viajeros.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, su apuesta para fomentar el uso del transporte público durante la Feria se ha materializado en la oferta de servicio de autobús a la ciudadanía durante las 24 horas con la flota completa de la EMT (300 autobuses) desde el viernes del espectáculo de drones y piromusical (15 de agosto) hasta esta madrugada

Así, al servicio ordinario que presta la EMT durante el día, se ha sumado la habilitación 2/8 de 16 líneas especiales a partir de las 20,00 horas que han conectado todos los distritos de la ciudad con el Real. A ello hay que añadir la línea F que enlaza la Feria del Centro con el Cortijo de Torres durante las 24 horas, así como la línea F durante el día y la noche. El dispositivo ha supuesto incrementar los servicios una media del 25%, llegando hasta un 40% sobre la oferta de un día normal y hasta un 70% los fines de semana y festivos, teniendo en las horas punta todos los autobuses disponibles en la calle.

En lo relativo a la movilidad, este año también el Consistorio ha organizado un dispositivo especial para el servicio de taxis y las paradas de los mismos. Así, para atender la demanda de este servicio durante las jornadas de la Feria, el Ayuntamiento ha mantenido la supresión de turnos y descanso obligatorio iniciada el 1 de julio, lo que ha permitido tener toda la flota dispuesta para dar mejor servicio a la ciudadanía.

Respecto a los aparcamientos municipales en el centro histórico, ha indicado que éstos han alcanzado el 86% de ocupación media durante las horas de la Feria del Centro. La red de aparcamientos municipales situados en el centro y su entorno ha ofrecido un total de 5.066 plazas distribuidas en diversos aparcamientos. Por su parte, en el Real en Cortijo de Torres la oferta de zonas de estacionamiento para vehículos con 3.535 plazas en distintos espacios en el entorno del recinto ferial y 2.990 para motos han registrado una ocupación media del 80%.

1.176 TONELADAS DE BASURA

Durante este periodo se han recogido en total, en el centro histórico y el Cortijo de Torres, 1.176 toneladas de basura, lo que supone un 0,5% más respecto al año pasado. Limasam ha obtenido estas cifras a partir de los datos de recogida desde el primer día de la Feria hasta las primeras horas de este domingo 24 de agosto.

En concreto, en la zona del Real se han contabilizado más de 470 toneladas, lo que representa prácticamente la misma cantidad que el año pasado. Como el año anterior, se ha realizado una recogida selectiva de papel y cartón en el centro histórico que, junto a la recogida puerta a puerta de cartón iniciada en 2022 en Cortijo de Torres, han sumado más de 15 toneladas, casi cinco veces más que en 2024.

Limasam ha contado con 80 vehículos, entre recolectores, baldeadores, barredoras y vehículos de apoyo. Por otra parte, durante esta semana, se han distribuido 5.000 papeleras de cartón y 1.103 papeleras de 50 litros de capacidad.

SEGURIDAD EN EL RECINTO

En materia de seguridad, durante toda la semana, la Policía Local ha contado con una media de 457 efectivos diarios en el marco del dispositivo especial establecido en coordinación con Policía Nacional y Guardia Civil, así como Bomberos y Protección Civil. En este periodo, los agentes han llevado a cabo un total de 3.630 cacheos preventivos.

En esta edición, la Policía Local ha realizado 151 intervenciones por riñas y ha denunciado a 80 personas por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública, nueve personas por permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas 4/8 alcohólicas en la vía pública, otras nueve por consumo de alcohol por parte de menores y 24 por ejercer labores de ordenación y aparcamiento de vehículos sin autorización.

Asimismo, los agentes locales han decomisado un total de 6.771 artículos, entre los que destacan la intervención de 416 unidades de sustancias estupefacientes, en la mayoría de los casos hachís, así como 19 armas blancas. Además, también han sido intervenidas 490 unidades de bebidas y otras 97 de tabaco, la mayoría por venta ambulante sin autorización. Respecto a establecimientos públicos y casetas, durante toda la semana de Feria se han llevado a cabo 447 intervenciones, las cuales han dado lugar a 64 apercibimientos y 26 denuncias.

En este sentido, se ha producido un total de cinco cierres cautelares de casetas de 24 horas en el Real de Cortijo de Torres: una por reincidencia en el incumplimiento de contar con personal de seguridad, una por falta de delimitación y quitar mesas y sillas antes de tiempo y tres por reincidencia en impedir acceso libre y gratuito y cobrar o exigir invitación o pase para entrar.

En cuanto a la vigilancia del tráfico para fomentar la seguridad vial, el Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) ha llevado a cabo 2.352 pruebas de alcoholemia y drogas, que han dado como resultado 107 positivos por alcoholemia con multa y 16 positivos penales, así como cinco por drogas. Igualmente, se ha procedido a la inmovilización de 66 vehículos y se han registrado 33 denuncias por exceso de velocidad.

En su conjunto, la Policía Local ha realizado 18.604 servicios durante la Feria, con una media de 2.067 cada día desde la noche del 15 de agosto al sábado 23. Se han producido un total de 49 detenciones. Destacan las relativas a los presuntos delitos de agresión sexual (tres, una con violación), intento de homicidio (una), violencia de género (dos), violencia en el ámbito familiar (tres), robo con violencia (cinco), atentado a la autoridad (dos), lesiones (una) y venta de droga (nueve).

PROTECCIÓN CIVIL Y ASISTENCIA SANITARIA

Por otro lado, Protección Civil ha desplegado a la Agrupación de Voluntariado, de forma coordinada con la Policía Local, con sendos puestos fijos en el Real (Zona de Seguridad) y en el Centro (plaza de la Marina) con un dispositivo formado por una media de 25 personas diarias.

Durante toda la feria, han atendido más de 200 avisos y han realizado 160 asistencias de diversa consideración, la mayoría leves por posibles intoxicaciones etílicas, limpiezas o atenciones de heridas por cortes o mareos. Además, se ha localizado a siete personas perdidas (menores y mayores).

Además, el dispositivo sanitario municipal, coordinado por la Unidad Médico Sanitaria de Bomberos y que se mantiene operativo hoy (al permanecer abiertas las atracciones) ha contabilizado cerca de 2.000 asistencias.

VÍA PÚBLICA, ACTIVIDAD COMERCIAL Y SANIDAD ALIMENTARIA

El Área de Comercio, Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial ha autorizado este año en el Real un total de 98 atracciones y 242 instalaciones dedicadas a la venta de alimentos y juegos recreativos; mientras que en el Centro han sido 37 puestos de venta ambulante. Esta actividad económica ha posibilitado el empleo a unas 1.400 personas durante la Feria 2025.

Los distintos dispositivos de control en la Feria han dado lugar al levantamiento de 36 actas a casetas por incidencias en seguridad alimentaria y otras 21 por incumplir los requisitos de seguridad alimentaria en el transporte, así como a la intervención de un total de 772,91 kilos de productos por distintos motivos.