Imagen promocional de 'Toca mirar por Málaga', de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos). - AEHCOS

MÁLAGA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) ha puesto en marcha 'Toca mirar por Málaga', una iniciativa de comunicación y sensibilización que pretende trasladar a la ciudadanía "la importancia de abordar los principales retos de la provincia y promover una reflexión compartida sobre las mejoras necesarias para garantizar su crecimiento sostenible".

La provincia de Málaga afronta el desafío de adaptar sus infraestructuras y servicios a una realidad "marcada por el crecimiento poblacional, el dinamismo económico y el atractivo turístico", ha precisado la asociación a través de una nota. Esta evolución que ha consolidado a la Costa del Sol como un "territorio de oportunidades, pero que también exige dar respuesta a necesidades estructurales que condicionan su desarrollo presente y futuro".

A través de esta acción, Aehcos quiere poner de manifiesto que las infraestructuras y los servicios que necesita Málaga para mantener su competitividad como destino turístico son también "los que contribuyen a mejorar la calidad de vida de quienes viven y trabajan en la provincia". Una visión que busca superar la percepción de que las necesidades del sector turístico y las de la ciudadanía son cuestiones independientes, "destacando los beneficios comunes de contar con un territorio mejor preparado".

Además, la iniciativa persigue "sensibilizar sobre la importancia de anticiparse a las necesidades derivadas del crecimiento y de impulsar una planificación e inversiones que permitan mantener la capacidad de Málaga para generar empleo, atraer proyectos empresariales y ofrecer oportunidades a sus habitantes".

Bajo este planteamiento, Aehcos ha identificado seis ámbitos prioritarios que considera "fundamentales para el desarrollo de la provincia". Uno de ellos es la capacidad de las infraestructuras eléctricas, cuya ampliación y modernización "resulta esencial para atender las nuevas demandas energéticas, facilitar desarrollos residenciales, impulsar proyectos empresariales y garantizar que el crecimiento económico no se vea condicionado por limitaciones de la red".

El acceso a la vivienda constituye otro de los grandes desafíos. Desde Aehcos han destacado la necesidad de "incrementar la oferta de vivienda asequible y protegida, favoreciendo que las personas que viven y trabajan en Málaga puedan desarrollar su proyecto de vida en la provincia". Esta cuestión adquiere especial relevancia para sectores como el turístico, cuya actividad depende también de la disponibilidad de vivienda para sus trabajadores.

La movilidad y las conexiones viarias y ferroviarias representan "un eje prioritario". La congestión del tráfico, especialmente en determinados puntos de la Costa del Sol, "pone de manifiesto la importancia de mejorar las infraestructuras de transporte y ofrecer alternativas eficientes para los desplazamientos cotidianos". Unas conexiones adecuadas "permiten reducir los tiempos de desplazamiento, facilitar el acceso al empleo y mejorar la experiencia tanto de residentes como de visitantes".

Por su parte, el agua continúa siendo un "recurso estratégico" para el futuro de Málaga. La entidad "destaca la importancia de garantizar el abastecimiento mediante nuevas infraestructuras, una planificación a largo plazo y una gestión eficiente de los recursos hídricos, fundamentales para los hogares, la actividad económica y la sostenibilidad del territorio".

Asimismo, la iniciativa aborda la necesidad de impulsar un desarrollo territorial equilibrado, "favoreciendo que las infraestructuras, los servicios y las oportunidades lleguen al conjunto de municipios de la provincia". Para Aehcos, mejorar las conexiones y potenciar el desarrollo de las distintas comarcas "contribuye a distribuir las oportunidades económicas y turísticas, reforzando la cohesión territorial".

Finalmente, la inversión en mejora de nuestras playas y costas junto con la protección del litoral constituye "una de las prioridades de la campaña". En este ámbito, Aehcos ha puesto "especial atención en la necesidad de aplicar tecnología e innovación para mejorar nuestras playas y avanzar en la finalización de la Senda Litoral", un "proyecto estratégico para conectar los municipios costeros, favorecer la movilidad peatonal y poner en valor uno de los principales recursos naturales y turísticos de Málaga". Completar esta infraestructura supondría "ampliar las posibilidades de disfrute del litoral para la población local y para quienes visitan la Costa del Sol".

Al hilo, con esta iniciativa, Aehcos quiere reforzar su papel como agente comprometido no sólo con el desarrollo del sector hotelero, sino también con el bienestar social y económico de la provincia. De este modo, la asociación ha considerado que la ciudadanía y el turismo comparten necesidades y desafíos, por lo que avanzar en infraestructuras, recursos y servicios constituye "una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de los malagueños y, al mismo tiempo, fortalecer la competitividad del destino".

En este sentido, la entidad defiende que el crecimiento poblacional y turístico debe ir acompañado de "importantes inversiones y una planificación territorial capaz de responder a las necesidades de la población y de los diferentes sectores económicos, favoreciendo un modelo de desarrollo equilibrado y sostenible".

"En las últimas décadas, casi sin darnos cuenta, hemos ido perdiendo calidad de vida en nuestro día a día. Cada vez es más difícil acceder a servicios esenciales como el agua, la electricidad, la vivienda o una movilidad eficaz, y a ello se suman el deterioro progresivo de nuestras playas y las deficiencias en el saneamiento", ha declarado el presidente de Aehcos, José Luque.

"Lo que necesitan los malagueños es lo mismo que necesita el turismo. Por eso pedimos al futuro Gobierno de España que haga de Málaga y la Costa del Sol una prioridad. Toca mirar por Málaga", ha añadido Luque.

La iniciativa se desarrollará a través de una estrategia de comunicación en redes sociales que abordará progresivamente cada uno de los seis ámbitos identificados. Bajo el concepto 'Toca mirar por Málaga', Aehcos utilizará mensajes "directos, cercanos y reconocibles" para explicar cómo cuestiones como la capacidad eléctrica, la vivienda, la movilidad o la disponibilidad de agua tienen consecuencias directas en el día a día de los ciudadanos y en las oportunidades de desarrollo de la provincia.

Así, la campaña contará con diferentes creatividades que relacionarán cada necesidad con situaciones cotidianas, buscando generar una "mayor comprensión de los desafíos que afronta Málaga y de la importancia de trabajar en soluciones compartidas".

Con un enfoque constructivo, Aehcos pretende "abrir una conversación sobre el futuro de la provincia, destacando sus fortalezas y poniendo el acento en las actuaciones necesarias para que Málaga continúe siendo un lugar atractivo para vivir, trabajar, emprender y visitar".