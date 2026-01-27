H&T reunirá a más de 600 empresas y entidades en una edición que crece y refuerza liderazgo

Presentación de H&T - FYCMA

MÁLAGA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las entidades organizadoras y partners de H&T, Salón de Innovación en Hostelería, han presentado los principales contenidos y espacios de la vigesimoctava edición, que tendrá lugar del 2 al 4 de febrero en el Palacio de Ferias y Congrseos de Málaga (Fycma), del Ayuntamiento --organizador--, quien ha estado representado por la concejala de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, y edil responsable del recinto, Alicia Izquierdo.

La convocatoria se ha celebrado en la sede de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, premium partner de H&T, que ha estado representado por la secretaria general para el Turismo de la Junta, Yolanda de Aguilar. Asimismo, ha intervenido el director gerente de Turismo y Planificación Costa del Sol, Antonio Díaz. La Diputación es promotor institucional de esta cita, tanto a través de dicha entidad así como de la marca Sabor a Málaga.

En cuanto a los promotores sectoriales, la presidencia del Comité Organizador de H&T 2026, a cargo en esta edición de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), ha estado representada por su vicepresidenta Mari Francis Peñarroya, acompañada por el vicepresidente del Comité Organizador de H&T y presidente de la Asociación Malagueña de Hosteleros (Mahos) y de Hostelería de Andalucía, Javier Frutos; y de Patricia Ojeda, vicepresidenta de la Asociación de Empresarios de Playa de la Costa del Sol (Aeplayas).

H&T celebra su vigesimoctava edición con la participación de más de 600 empresas y entidades especializadas de los ámbitos de equipamiento y servicios, y de gastronomía, esto es, un centenar más que en la pasada edición, lo que refleja el creciente interés que genera el salón entre los colectivos profesionales de la industria hostelera, hotelera y turística.

En línea con esa tendencia, la cita da también un salto en cuanto a dimensión, alcanzando los 29.500 metros cuadrados, lo que supone un crecimiento de 1.000 metros cuadrados más que en 2025, distribuidos entre la zona expositiva y el resto de espacios destinados a actividades y contenido.

No obstante, pese al incremento de espacios se ha vuelto a alcanzar una ocupación del 100% en los tres pabellones --los dos pabellones de Fycma y la sala polivalente del recinto-- en los que se presentarán las últimas soluciones en equipamiento, servicios y gastronomía. Asimismo, hay una lista de espera integrada por medio centenar de empresas interesadas en estar presentes en H&T.

La zona expositiva acogerá una oferta comercial integral, acogiendo a marcas líderes en tecnología y diseño de equipamientos que presentarán las soluciones técnicas más innovadoras así como las últimas novedades en cuanto a maquinaria profesional, cocción, frío industrial, climatización o digitalización, entre otros productos.

A esto se suman empresas proveedoras de servicios de consultoría, tecnología inteligente, sostenibilidad y apoyo institucional para la modernización del sector. De esta manera, H&T se posiciona como un espacio de referencia para descubrir y presentar innovaciones, avances tecnológicos y soluciones prácticas que mejoran la competitividad, la eficiencia y la sostenibilidad de los negocios en las industrias hostelera, hotelera y turística.

En cuanto a la oferta gastronómica, H&T volverá a contar con una selección exclusiva de productos gourmet, denominaciones de origen y marcas promocionales territoriales que representan la excelencia gastronómica de cada territorio, entre las que se incluyen Sabor a Málaga, Sabor Granada, Sabores de la Provincia de Sevilla, Sabores Almería y la DO Priego de Córdoba en el ámbito regional, junto a Burgos Alimenta, Alimentos de Segovia, Alimentos de Palencia y las diputaciones de Cáceres y Badajoz, en el ámbito nacional.

El salón se configura así como un entorno experiencial para el visitante profesional, con una oferta gastronómica de alto nivel de la mano de productores locales, nacionales e internacionales, así como distribuidores y plataformas logísticas que conectan la oferta con el canal profesional.

A través de formatos participativos como showcookings, degustaciones, catas, demostraciones y clases magistrales se presentará un amplio catálogo de productos premium, con especial atención en aceites, vinos y bodegas, cárnicos y embutidos, pescados y mariscos, quesos, panadería, repostería y helados artesanos, cafés, tés y cervezas.

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO E INTERNACIONALIZACIÓN

De igual modo, H&T se ha consolidado como una plataforma de negocio referente para el canal Horeca, ya que garantiza el contacto directo con compradores potenciales de nichos estratégicos, entre los que se incluyen responsables de compras de restaurantes, hoteles y distribuidores nacionales e internacionales.

El salón contará con una representación de 15 países entre empresas expositoras, delegados, compradores internacionales, expertos y periodistas.

Para ello, el salón cuenta con socios estratégicos como la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta, con la cofinanciación del Programa Feder Andalucía 2021-2027, que impulsa una misión con una delegación internacional formada por 20 compradores interesados en la adquisición de equipamiento tradicional e innovador en el ámbito de los servicios de hostelería y en la compra de gastronomía española para exportación a sus países de origen.

Por otra parte, acudirán seis periodistas y prescriptores internacionales a través de una iniciativa impulsada por la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la provincia de Málaga cofinanciada con Fondos Feder.

PONENCIAS MAGISTRALES Y ALTA COCINA

El programa profesional de H&T ofrecerá ponencias magistrales, demostraciones culinarias en vivo junto a talleres y sesiones formativas para profesionales que se desarrollarán con agendas paralelas en sus cuatro espacios principales, Main Stage, Kitchen Lab, Sala de Catas y Aula Makro.

Para ello, contará con las intervenciones de un panel de más de 70 expertos, de los que más de una treintena serán reconocidos cocineros, a los que se suman destacados sumilleres y exponentes del universo vitivinícola.

El espacio Main Stage será el epicentro del conocimiento en H&T, donde tendrán lugar las principales ponencias y conferencias magistrales sobre diversos temas como los desafíos y oportunidades de los sectores hostelero, hotelero y turístico, en una edición que profundizará en la Inteligencia Artificial, la digitalización y la experiencia del cliente, la sostenibilidad, el emprendimiento, así como la gestión y captación del talento.

Por aquí pasarán Toño Pérez, propietario de Atrio, y Eduard Xatruch, copropietario del restaurante Disfrutar, ambos reconocidos con Tres Estrellas Michelin, que ofrecerán sendas ponencias con su visión más innovadora de la disciplina culinaria.

En Kitchen Lab los asistentes podrán presenciar demostraciones en vivo de técnicas culinarias innovadoras y de vanguardia a cargo de reconocidos chefs con Estrella Michelin.

Por otro lado, Aula Makro ofrecerá talleres y sesiones formativas dirigidas a profesionales de la hostelería e impartidas por grandes expertos del sector, como son los chefs con Estrella Michelin Carlos Maldonado (Raíces), Alvar Hinojal (Alquimia Laboratorio) y Alejandro Hernández (Versátil), entre otros expertos.

En cuanto a Sala de Catas, un exclusivo espacio reservado para profesionales enólogos y amantes de la cultura del vino, H&T 2026 ha cerrado una exquisita programación de catas y conferencias que recorrerán los territorios vitivinícolas más emblemáticos de España y Europa de la mano de grandes expertos y bodegueros. En paralelo a la programación general, el salón acogerá foros sectoriales. Asimismo, durante el salón se entregarán diversos reconocimientos.