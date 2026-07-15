H&T tendrá lugar del 8 al 10 de febrero de 2027 con una oferta ampliada y mayor proyección internacional

Edición 2026 de H&T - FYCMA

MÁLAGA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

H&T, Salón de Innovación en Hostelería, vuelve en 2027. La industria tiene una cita del 8 al 10 de febrero en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), del Ayuntamiento de Málaga, en uno de los principales encuentros anuales para la hostelería, la hotelería y el turismo.

Con una creciente proyección internacional, H&T 2027 da un paso más para responder a las necesidades de un sector en constante transformación. Amplía su espacio expositivo y ofrece un programa de contenidos cuidadosamente seleccionado para ayudar a compañías y profesionales a afrontar los retos del presente y anticiparse a los del futuro, según han indicado desde Fycma en un comunicado.

La edición 2027 estrenará cartel y se presentará bajo el lema 'Eleva la experiencia', un concepto que acompaña el crecimiento del salón y su apuesta por ampliar la presencia de empresas, mercados y profesionales especializados en un entorno de referencia donde confluyen equipamiento, servicios, gastronomía e innovación aplicada.

Así, H&T refuerza su papel como punto de encuentro para empresas y profesionales con capacidad de decisión. El objetivo es seguir atrayendo un visitante cada vez más cualificado, favoreciendo el contacto entre oferta y demanda y facilitando nuevas relaciones comerciales y oportunidades de negocio.

En línea con esta propuesta, la edición 2027 ampliará su espacio expositivo con el refuerzo del anexo al pabellón 2 y la ampliación del pabellón 3, incorporando nuevas compañías y soluciones que enriquecerán la experiencia de expositores y visitantes.

Además, la dimensión internacional de H&T avanza con la incorporación de entidades, marcas y delegaciones procedentes de mercados estratégicos.

Una evolución que enriquece la oferta disponible, amplía la visión global del sector, favorece el intercambio de conocimiento y la colaboración entre profesionales.

CONTENIDOS ESPECIALIZADOS

H&T apuesta por una programación cuidadosamente seleccionada para reunir a profesionales y expertos que comparten experiencias, casos de éxito y conocimiento con aplicación práctica. Un programa pensado para ofrecer una visión útil sobre los retos que afrontan la hostelería, la hotelería y el turismo, y acercar herramientas que ayuden a empresas y profesionales en la toma de decisiones.

Así, en el Main Stage, los asistentes podrán acceder a conocimiento de aplicación práctica que impulse la competitividad de los negocios. Asimismo, la gastronomía ocupa un lugar destacado en H&T con un programa que integra demostraciones culinarias, catas profesionales y presentaciones de producto.

Chefs, sumilleres y especialistas compartirán técnicas, tendencias y experiencias dirigidas al canal profesional en Kitchen Lab y en la Sala de Catas, espacios concebidos para poner en valor el producto, la creatividad y el conocimiento como motores de innovación y diferenciación.

Además, H&T volverá a ser el punto de encuentro elegido por asociaciones, organizaciones profesionales e instituciones para celebrar jornadas, reuniones sectoriales y sesiones de trabajo. Una agenda que favorece el intercambio de conocimiento, las relaciones profesionales y la colaboración entre los diferentes actores que forman parte de la hostelería, la hotelería y el turismo.

H&T está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, del Ayuntamiento de Málaga. Como promotores sectoriales participan la Asociación de Empresarios de Playas Málaga-Costa del Sol (Aeplayas), la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) y la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos).