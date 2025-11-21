Iberdrola Inmobiliaria alquila oficinas a Schindler en su edificio Costa Business en Torremolinos (Málaga)

Archivo - Iberdrola Inmobiliaria Alquila Oficinas A Schindler En Su Edificio Costa Business En Torremolinos - IBERDROLA INMOBILIARIA - Archivo

MÁLAGA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola Inmobiliaria y Schindler han cerrado el contrato de alquiler 1.165 metros cuadrados de oficinas en el edificio Costa Business, propiedad de Iberdrola Inmobiliaria y ubicado en la localidad malagueña de Torremolinos, en el que la filial española de la multinacional suiza unificará a sus equipos, actualmente ubicados entre Málaga y Marbella en una sola sede.

La operación, asesorada por Savills, supone el arrendamiento de la totalidad del inmueble y es una de las pocas recientes en Málaga que implican la ocupación completa de un edificio, han indicado en un comunicado.

Schindler, empresa de fabricación, instalación y mantenimiento de ascensores, escaleras mecánicas y servicios relacionados, refuerza con este paso su consolidación en la provincia de Málaga. La compañía de origen suizo apuesta "por un espacio moderno, eficiente y bien conectado en una zona con servicios consolidados, que optimizará su operativa el bienestar de sus equipos al tiempo que seguirá ofreciendo el mejor servicio a sus clientes en la región".

El edificio Costa Business, de tres plantas y con vistas al mar y aparcamiento, destaca por "su diseño contemporáneo, prestaciones técnicas y ubicación estratégica en la Costa del Sol, muy próximo al aeropuerto de Málaga".