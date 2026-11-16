El IEO reúne en Málaga a especialistas internacionales para mejorar el conocimiento de capturas accidentales en la pesca

Archivo - Alcatraz atlántico (Morus bassanus) afectado por la interacción con la pesca - IEO-CSIC/SALVADOR GARCIA - Archivo

MÁLAGA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) ha acogido dos encuentros científicos internacionales dedicados a mejorar el conocimiento de las capturas accidentales de especies marinas asociadas a la actividad pesquera.

Los talleres, celebrados entre el 27 de octubre y el 6 de noviembre en Málaga y la localidad malagueña de Fuengirola, han reunido a especialistas de distintos países y organizaciones para avanzar en la recopilación y el análisis de datos y en el desarrollo de herramientas que contribuyan a reducir el impacto de la pesca sobre los ecosistemas marinos, han indicado en un comunicado.

El primero de los encuentros, celebrado del 27 al 30 de octubre en el Centro Oceanográfico de Málaga, se desarrolló en el marco de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Iccat).

Su objetivo fue avanzar en el Programa de Investigación y Recopilación de Datos sobre Capturas Fortuitas (BReP), una iniciativa que busca mejorar la coordinación científica internacional para estudiar las capturas accidentales asociadas a las pesquerías de túnidos.

Durante el taller se identificaron lagunas de conocimiento, se avanzó en la armonización de metodologías de recopilación de datos y se establecieron prioridades de investigación.

También se revisaron medidas de mitigación y buenas prácticas que han demostrado su eficacia en diferentes pesquerías, con el objetivo de evaluar su posible aplicación en otras regiones.

El encuentro contó con la participación de especialistas de Egipto, Marruecos, Estados Unidos, Portugal y Uruguay, así como representantes de distintas organizaciones regionales de ordenación pesquera, entre ellas ICCAT, la Comisión Interamericana del Atún Tropical (Iattc) y la Comisión del Atún para el Océano Índico (IOTC).

Nueve especialistas del IEO-CSIC participaron en los trabajos, contribuyendo especialmente a la elaboración de un listado de especies sensibles susceptibles de ser capturadas accidentalmente en las pesquerías de túnidos y aportando su experiencia en los programas de observadores científicos a bordo de buques pesqueros.

El segundo encuentro, celebrado del 3 al 6 de noviembre en Fuengirola, en colaboración con su Ayuntamiento, estuvo dedicado específicamente a la evaluación de las capturas accidentales de albatros y petreles en las pesquerías de palangre pelágico de los océanos Atlántico e Índico.

Este cuarto taller colaborativo se enmarca en un proyecto financiado por el Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles (ACAP) y reunió a especialistas del IEO-CSIC, Uruguay y Brasil, con participación telemática de investigadores de Sudáfrica y Portugal.

Uno de los principales avances del encuentro fue la recopilación de información procedente de programas de observadores de cinco países, correspondiente al periodo 2002-2024. Los datos reunidos abarcan más de 42 millones de anzuelos observados e incluyen registros de más de 4.000 albatros capturados accidentalmente, pertenecientes a diferentes especies.

Esta información permitirá avanzar hacia estimaciones conjuntas y más precisas de las capturas accidentales de aves marinas en distintas flotas y regiones oceánicas, un paso fundamental para evaluar el impacto de estas pesquerías sobre sus poblaciones.

El IEO-CSIC ha participado en el análisis exploratorio de los datos, la estandarización de las series de observación, la identificación de las modalidades de pesca --palangre superficial o profundo-- y la selección de las principales variables que deberán tenerse en cuenta en los análisis.

Los resultados servirán de base para una nueva fase de trabajo en la que se elaborarán las estimaciones de capturas accidentales, cuya disponibilidad se prevé para mediados de 2027, de cara a la próxima reunión de ACAP, prevista para agosto de ese año.

Ambos encuentros reflejan la importancia de la cooperación científica internacional y de los programas de observación pesquera para disponer de información fiable sobre las interacciones entre las actividades pesqueras y las especies marinas, y contribuir al desarrollo de medidas de gestión y conservación basadas en el conocimiento científico.