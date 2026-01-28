El IES Miraflores se consolida como centro Erasmus acreditado - IES MIRAFLORES

MÁLAGA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Miraflores de Málaga capital se consolida como centro Erasmus acreditado. Se trata de una certificación que permite llevar a cabo todos los programas educativos de intercambio cultural y de idiomas durante seis cursos académicos consecutivos (ciclo 2021/2027).

Además, han destacado en un comunicado que la calificación de la UE tras los resultados de las últimas acciones "ha sido siempre de puntuación sobresaliente, manteniendo las partidas de financiación y las recomendaciones educativas de calidad para el diseño de nuevas estrategias en el futuro".

En este sentido, han precisado que solo en este curso, ya se han llevado a cabo cuatro acciones de intercambio de profesores y alumnos, con estancias de docentes y estudiantes de Alemania, Polonia, Dinamarca e Italia.

En esta semana, además, han llegado 30 estudiantes suecos y alemanes para desarrollar diversas acciones de convivencia, concienciación medioambiental e intercambio social, cultural y lingüístico. De ellos, diez alumnos realizarán las actividades de este programa en el IES Manuel Alcántara.

Durante el mes de octubre, el IES Miraflores acogió la visita de 19 alumnos daneses (Viden Djurs Gymnaser), para conocer el sistema educativo nacional; la asistencia individual de una profesora danesa, para intercambiar experiencias con profesores y jefes de estudio a la hora de impartir materias; así como la puesta en común con 20 alumnos y dos profesores alemanes (Grüner Malchow Gymnasium), y 20 estudiantes y dos profesoras italianos (Liceo Alpi).

La temática del encuentro en este mes de enero, con miembros del Äva Gymnasium de Estocolmo y del Rosa Luxemburg Gymnasium de Berlín, será el cuidado del medioambiente, tanto en las clases, como en los foros de debate, juegos, actividades, talleres en medios de comunicación y acciones prácticas.

El IES Miraflores, dirigido actualmente por Jorge Arrabal, dispone de un bosque escolar de más de 2.000 metros cuadrados en las instalaciones del centro, y muchos de los trabajos prácticos de este programa se plasmarán en plantaciones, cuidado de especies vegetales, divulgación de la agricultura y productos mediterráneos, etcétera.

Los objetivos, además de la propia convivencia y el conocimiento de la ciudad y el país, será "fomentar la necesidad de sostenibilidad y respeto al planeta entre las nuevas generaciones. Para que jóvenes y adolescentes promuevan un modo de vida más sostenible y estén informados sobre cómo nos afecta el estado de salud del planeta. Y todo ello, con actividades muy diversas, conociendo nuestra cultura, costumbres y practicando nuestra lengua", ha señalado Maite Arrebola, docente del centro y una de las responsables del proyecto Erasmus Acreditado en el IES Miraflores de Málaga, junto a la también profesora Chani Justicia.

Por otro lado, han recordado que en el mes de noviembre, también acudieron dos profesoras polacas para seguir indagando en los modos de trabajo de la educación española. Esta modalidad de intercambio Erasmus se denomina 'Jobshadowing' --aprendizaje por observación de trabajo--, una experiencia educativa inmersiva, para observar, investigar, conversar y profundizar en el aprendizaje de experiencias y dinámicas de trabajo y divulgación.