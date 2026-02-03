Las incidencias en Andalucía ascienden a 5.132, con 52 registradas este martes y 17 carreteras cortadas por el temporal

Imagen de un árbol caído en la zona de la avenida de Reina Mercedes de Sevilla a causa del fuerte viento del temporal que barre gran parte de Andalucía. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha gestionado durante la jornada de este martes un total de 52 incidencias, lo que eleva a 5.132 el número de emergencias atendidas desde el inicio de esta concatenación de borrascas, el pasado 27 de enero. En concreto, la mayoría de los avisos registrados este martes han estado relacionados con la caída de ramas y árboles, mobiliario urbano, cableado, vallas publicitarias y cartelería, así como con desprendimientos de laderas y afecciones en carreteras secundarias provocadas por la caída de tierra y piedras. Actualmente, un total de 17 vías permanecen cortadas en la comunidad.

Según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) en una nota, desde el comienzo de este episodio meteorológico la mayor parte de las incidencias se han registrado en la provincia de Sevilla, con 1.035 emergencias, seguida de Cádiz (1.012), Jaén (853), Granada (683), Málaga (474), Almería (447), Córdoba (420) y Huelva (208).

Entre los avisos más relevantes de este martes destaca el derrumbe de una ladera en la localidad gaditana de Alcalá de los Gazules, que ha provocado el derrumbe de un muro de contención en la parte trasera de la urbanización Olivar de Santo. La Policía Local ha informado de la evacuación preventiva de tres bloques colindantes, que albergan una veintena de viviendas, sin que se hayan registrado daños personales.

Por otro lado, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha elevado a las 12,17 horas de este martes, a Situación Operativa 2, el Plan ante el Riesgo de Inundaciones (Peri), debido a las previsiones meteorológicas e hidrológicas que se barajan para los próximos días en la comunidad andaluza. Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha presidido el Comité Asesor del PERI reunido en la sede de la EMA 112, constituida como Centro de Coordinación Operativa (Cecop).

La fase de emergencia, situación operativa 2, se refiere a emergencias que no pueden controlarse o que hay riesgo cierto de que no se puedan controlar con los medios ordinarios de la Junta de Andalucía y, sea necesario o vaya a ser necesario la aportación de recursos y medios extraordinarios de la Administración General de Estado o de otras comunidades.

La elevación del Plan de Inundaciones se produce tanto por los avisos meteorológicos previstos, la propia saturación del suelo, que prácticamente se encuentra al cien por cien tras la sucesión de borrascas de las últimas semanas, como por la situación en embalses y ríos. Además, el operativo de emergencia mantiene una estrecha vigilancia de los pantanos, 50 de los cuales están desembalsando en este momento en toda Andalucía, y de los ríos en toda la región. La Cuenca del Guadalete se prevé llegue a máximos históricos.

SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA EN TODA LA COMUNIDAD, SALVO ALMERÍA

En base a las predicciones meteorológicas e hidrológicas que se esperan a partir de la noche de este martes en Andalucía, el Comité Asesor del Plan de Inundaciones en Andalucía ha acordado una serie de medidas excepcionales entre las que se cuentan para este miércoles: la suspensión de la actividad educativa presencial en todos los centros educativos de Andalucía, salvo Almería, la medida también afecta a los centros de día y de participación activa o antiguos hogares del pensionista. Asimismo, se ha informado a las Universidades andaluza para que hagan lo propio, de acuerdo a su ámbito de autonomía.

La Agencia de Emergencias de Andalucía (112, Infoca, GREA y Protección Civil) ha reforzado todos sus servicios al igual que bomberos, 061 y los Agentes de Medio Ambiente. Se ha solicitado la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para posibles intervenciones en la contención de balsas mineras, rescates acuáticos y terrestres ante posibles deslizamientos.

La Junta ha anunciado el envío de mensajes de alerta Es-Alert a las zonas afectadas, a las 20,00 horas de este martes, a fin de que los ciudadanos lleven a cabo pautas de autoprotección y con la instrucción expresa de evitar los desplazamientos en las zonas más afectadas. Durante la reunión también se ha acordado instar a los ayuntamientos al cierre este miércoles de todos los centros culturales y deportivos exteriores, así como limitar todas las actividades al aire libre.

HASTA ONCE CARRETERAS CORTADAS EN CÁDIZ

La Dirección General de Tráfico ha confirmado que 17 carreteras permanecen cortadas, 15 por inundaciones y dos por acumulación de hielo y nieve. La mayoría de los cortes se ha producido en vías de la provincia de Cádiz (once).

Las once carreteras cortadas por anegaciones en la provincia gaditana son la CA-3102 a su paso por Jerez, la CA-3104 en Guadalcacín, la CA-3110 en La Ina-Los Repastaderos, CA-3113 la Carretera Al Portal-Los Repastaderos, la CA-4107 en Torrecera-Los Isletes, la CA-5101 a su paso por La Garrapata-Gibalbín, la CA-6101 en término de Bornos-Coto de Bornos, la CA-6105 en Los Barrancos-Ermita de Las Montañas, en Alcalá de Los Gazules está cortada la CA-6200, la CA-9101 en Olvera y la CA-9120 en Torre Alháquime.

En Málaga permanecen cerradas la MA-8302 en Estepona-Genalguacil y en la provincia de Córdoba queda cerrada a causa de las lluvias la CO-4207 en Jarata-La Zarza, mientras que en la provincia granadina no se puede circular por la A-336 en Anzola y la A-4026 en Pinos Genil.

La acumulación de nieve mantiene en nivel negro la A-395 (del kilómetro 32 al 39) y la A-4025 (del 0 al 7), ambas en Sierra Nevada.

AVISO ROJO EN CÁDIZ Y MÁLAGA POR LLUVIAS DE HASTA 200 L/M2

La Agencia Estatal de Meteorología tiene previsto para este miércoles avisos rojos --peligro extraordinario-- en las comarcas de Grazalema (Cádiz) y Ronda (Málaga) por lluvias y alerta que pueden alcanzarse acumulados superiores a los 200 litros por metro cuadrado en 24 horas. Aemet avisa de un recrudecimiento de las condiciones meteorológicas a partir de este miércoles con el impacto de la borrasca 'Leonardo' por el sur peninsular, acompañada de una masa de aire de origen tropical con previsión de precipitaciones localmente fuertes y extraordinariamente persistentes en puntos de Andalucía, donde las condiciones de saturación del suelo ya son elevadas, por lo que conllevará un significativo impacto hidrológico tanto en la vertiente atlántico andaluza como en la mediterránea, junto con posibles deslizamientos de tierra.

'Leonardo' traerá también una intensificación del viento con rachas "muy fuertes" en amplia zonas y temporal marítimo, con caídas de árboles, ramas y daños en bienes e infraestructuras. Según Aemet, este miércoles será el día de mayor adversidad del episodio y las precipitaciones generalizadas persistirán durante la primera mitad del jueves. El aviso naranja --peligro importante-- por lluvia y viento se extiende también a las comarcas de Campiña gaditana, Litoral y Estrecho, así como por lluvia a Sol y Guadalhorce, y Axarquía (Málaga), junto con la Costa granadina, Nevada y Alpujarras, y Cuenca del Genil, más Cazorla y Segura (Jaén).

El resto de las provincias estarán bajo nivel amarillo --peligro bajo-- por lluvia y viento en toda las comarcas de Huelva, la Campiña sevillana y Sierra Sur, Córdoba (Campiña y Subbética), Antequera (Málaga), Jaén (Capital y Montes, Valle del Guadalquivir), Guadix y Baza (Granada), junto con las comarcas almerienses de Poniente y Almería capital, Nacimiento y Campo de Tabernas, Valle del Almanzora y Los Vélez. La Aemet prevé, asimismo, aviso naranja por fenómenos costeros en todo el litoral de Andalucía con olas de hasta seis metros en algunos puntos y rachas de viento de hasta 75 kilómetros por hora y fuerza 8, salvo en Huelva, que permanecerá en amarillo.