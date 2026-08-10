Un informe destaca el potencial de la provincia Málaga como destino de turismo rural para viajeros europeos

Una pareja en un destino rural. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Málaga reúne buena parte de los atributos que buscan los viajeros europeos interesados en el turismo rural, de acuerdo al último informe de 'Tavellyze' sobre este segmento. Esta plataforma recoge como aquellos visitantes procedentes de Reino Unido, Francia, Alemania y Países Bajos valoran la presencia de naturaleza, pueblos singulares, paisajes de montaña, gastronomía local y experiencias en entornos alejados de la masificación; y afirma también que quienes ya conocen el destino mantienen una percepción muy positiva.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha explicado que "los datos confirman que contamos con una oferta plenamente alineada con lo que demanda el viajero rural europeo".

"La oportunidad pasa por mostrar con mayor intensidad la diversidad del interior de la provincia y conseguir que estos recursos ocupen un lugar más destacado en el proceso de elección del viaje", ha añadido.

Las motivaciones cambian en función del mercado de origen. Los viajeros británicos y neerlandeses muestran una clara preferencia por los pueblos pequeños y singulares, una opción elegida por el 73,9% y el 75,7%, respectivamente. En Francia y Alemania gana protagonismo la montaña y la naturaleza, valorada por el 56,8% de los franceses y el 54,7% de los alemanes.

La oferta de la provincia permite responder de manera complementaria a ambos intereses. Los pueblos blancos, la Serranía de Ronda, la Sierra de las Nieves, la Axarquía o el Caminito del Rey ofrecen experiencias vinculadas tanto a la identidad local como al turismo activo.

A ello se suma que entre el 40% y el 46% de los viajeros rurales también valora el sol y playa, lo que permite combinar el interior con el litoral durante una misma estancia.

El estudio también dibuja dos perfiles generacionales diferenciados. En Reino Unido y Países Bajos existe una fuerte presencia de adultos jóvenes, activos y digitales. Los viajeros de entre 18 y 39 años representan el 56,4% del mercado británico y el 41,8% del neerlandés. En Francia y Alemania, por el contrario, destacan los mayores de 60 años, más orientados hacia la tranquilidad, la autenticidad y la desconexión.

Los canales de inspiración reflejan igualmente estas diferencias. Las recomendaciones de familiares y amigos continúan siendo decisivas, pero en Reino Unido Instagram alcanza el 52,7% y YouTube el 50,7%, por encima de los motores de búsqueda. TikTok también empieza a ganar presencia, especialmente entre los públicos más jóvenes.

"Nos encontramos ante un segmento muy diverso, con viajeros que buscan aventura, bienestar, gastronomía, descanso o contacto con la cultura local", ha señalado Díaz, al tiempo que ha afirmado que "esa variedad permite desarrollar productos específicos y comunicar de forma distinta en función de las expectativas de cada mercado".

Reino Unido y Países Bajos presentan, además, los presupuestos vacacionales más elevados, lo que abre posibilidades para productos de turismo rural premium.

Los cortijos boutique, los alojamientos con servicios de bienestar y el glamping pueden encontrar una demanda especialmente receptiva en estos mercados, mientras que Francia y Alemania muestran mayor interés por propuestas de buena relación entre calidad, autenticidad y precio.

La experiencia de los viajeros que ya han visitado la provincia confirma la capacidad del destino para competir en este segmento. El camino para crecer pasa, por tanto, por trasladar al momento de inspiración y reserva la satisfacción que ya genera la experiencia rural malagueña.