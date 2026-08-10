El Ingreso Mínimo Vital llega a 111.199 beneficiarios en la provincia de Málaga

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MÁLAGA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en julio a 37.922 hogares en Málaga donde viven 111.199 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media por vivienda ha sido de 533,42 euros. Del total de los expedientes vigentes, el 73,3% de los titulares son mujeres, concretamente 27.789, mientras que el resto (10.133) se trata de hombres.

Además, 25.545 hogares malagueños contaron con el complemento de ayuda para la infancia, una ayuda que diferencia las cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de cero a tres años; 80,5 euros entre tres y seis años; y 57,5 euros entre seis y 18 años, según ha indicado la Subdelegación en un comunicado. La nómina total, en Málaga, ha ascendido en julio a poco más de 21 millones de euros.

En toda España, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en julio a 879.225 hogares en los que viven 2.682.646 personas. La cuantía media de la prestación es de 504,5 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 473,3 millones de euros.

En cuanto al perfil de los titulares y beneficiarios, en julio el 68% de los titulares (598.302) y el 53,4% de los beneficiarios (1.433.576) son mujeres.

INVERSIÓN SOCIAL EN LA INFANCIA

Por otro lado, han señalado que el IMV se ha consolidado como un modelo en el que la protección de la infancia ocupa un lugar central. En la actualidad, 1.089.965 niños, niñas y adolescentes son beneficiarios de la prestación, lo que representa casi el 41% del total.

En términos acumulados, más de 1,6 millones de menores han estado cubiertos desde 2020 por la prestación. Asimismo, más de dos tercios de las familias que perciben el IMV cuenta con menores a cargo (602.620 hogares, cerca del 70% del total), lo que evidencia su impacto directo en la reducción de la pobreza infantil.

El perfil de los hogares revela la relación entre vulnerabilidad económica y estructura familiar. Del total, 147.491 son monoparentales, en su mayoría sostenidos por mujeres que asumen en solitario la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos. Esta realidad refleja una mayor exposición a la precariedad y evidencia que las dificultades económicas se concentran con más intensidad en este modelo de familia.

En este contexto, el IMV actúa como un mecanismo de estabilidad para muchas familias en las que las mujeres asumen la principal responsabilidad económica y de cuidados.

COMPLEMENTO DE AYUDA PARA LA INFANCIA

El Complemento de Ayuda Para la Infancia (CAPI) refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo. En julio, 613.088 hogares lo recibieron, con una ayuda media de 67,3 euros por menor y de 122,8 euros por hogar. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de tres años; 80,5 euros entre tres y seis años; y 57,5 euros entre seis y 18 años.

El CAPI puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. Así, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas.

Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos aproximados de hasta 4.182 euros al mes, lo que amplía significativamente el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil. Garantía de nivel mínimo de ingresos a hogares vulnerables

El IMV, una prestación de la Seguridad Social que ha llegado a casi 1,3 millones de hogares y ha beneficiado a más de 3,8 millones de personas desde su inicio hace más de seis años, garantiza un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad y que se puso en marcha.

Se configura como un derecho subjetivo, adaptado a la realidad de cada unidad de convivencia, y constituye un instrumento clave en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, con especial atención a los menores.

REQUISITOS GENERALES PARA SOLICITAR EL IMV

Para solicitar el IMV, prestación de la Seguridad Social que garantiza un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad, es necesario haber residido en España de forma legal, efectiva y continuada durante al menos el año anterior.

La residencia se demuestra mediante la inscripción en el registro central de extranjeros en el caso de ciudadanos comunitarios y suizos, o con la correspondiente autorización en el caso de personas de terceros países.

El domicilio en España se verifica con certificado de empadronamiento y la unidad de convivencia se demuestra mediante el libro de familia, certificados del registro civil o datos padronales. Además, tanto la persona solicitante como el resto de los miembros de su hogar deben encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, al no disponer de ingresos o patrimonio suficientes.

El IMV es compatible con rentas del trabajo y contempla incentivos para favorecer la inserción laboral y mejorar las condiciones de vida de las familias.