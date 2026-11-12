Insur presenta en Simed su nuevo residencial en Marbella (Málaga) y supera las mil viviendas en Andalucía Oriental

Imagen del equipo de Grupo Insur junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la viceconsejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Natalia Silvia Márquez. - GRUPO INSUR

MÁLAGA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Grupo Insur ha participado en la vigésimo segunda edición del Salón Inmobiliario del Mediterráneo (Simed 2026), celebrado en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), en donde ha presentado 'Tempo', su nuevo residencial de 16 viviendas de lujo en Marbella que cuenta con una inversión de más de 17 millones de euros, y ha expuesto su cartera de más de mil viviendas en Andalucía Oriental.

Según han explicado desde la compañía, este nuevo proyecto es el quinto que desarrolla en la urbanización Altos de los Monteros, en donde suma ya un total de 301 viviendas.

Concebido como un proyecto 'boutique', el nuevo residencial ofrece "una propuesta orientada a un perfil de cliente de alto poder adquisitivo". Desde Insur han señalado que la arquitectura se enfoca hacia viviendas "más amplias" que dan respuesta a una demanda que busca privacidad, calidad de vida y una conexión con el entorno natural; en este caso, con vistas al mar Mediterráneo y a la montaña.

El proyecto incluye espacios enfocados al bienestar y la convivencia, como un club social, un gimnasio totalmente equipado y una piscina interior-exterior climatizada.

CONSOLIDACIÓN EN ANDALUCÍA ORIENTAL

El director territorial de promoción residencial en Andalucía Oriental del grupo, Juan Conejo, ha explicado que la compañía "continúa impulsando su liderazgo en la zona a través de una cartera de más de mil viviendas desarrolladas en ubicaciones clave como Marbella, Mijas, Estepona o Mojácar". "Enclaves como la Costa del Sol forman parte de nuestra línea estratégica de crecimiento. Nos enorgullece poder contribuir al desarrollo urbano y residencial en un mercado con alta demanda donde destaca el interés de compradores nacionales e internacionales que buscan viviendas amplias con terrazas, vistas al mar y servicios comunitarios premium".

Durante el evento, Insur ha hecho gala de las promociones que ofrece en este mercado, como son Quintessence, con 96 viviendas; Origin, que cuenta con 57 viviendas, o Soleil, con 80 unidades; todas ellas situadas en la urbanización Altos de los Monteros (Marbella), con amplias terrazas y privilegiadas vistas al Mediterráneo. A estas promociones, se suma Tempo, su último proyecto, que ya muestra una importante acogida en el mercado.

En Mijas, el grupo desarrolla Balance, su promoción de 75 viviendas con más de 13.000 metros cuadrados de zonas verdes; Balance Nova, que cuenta con 142 viviendas y Savia, que, con sus 140 viviendas, se diferencia por su tipología de chalets adosados de tres y cuatro dormitorios.

Una amplia gama de proyectos residenciales que se completa en Estepona, con Birdie Hills, que suma 68 viviendas en el entorno de Estepona Golf; Eagle Hills, con 111 viviendas también inmersas en el campo de golf, e Insur Scala, una promoción que alcanza las 121 viviendas en las cercanías del paseo marítimo.

El grupo también cuenta con presencia en la costa almeriense, concretamente en Macenas (Mojácar), donde desarrolla Las Terrazas, un proyecto integrado en el complejo Macenas Mediterranean Resort, un enclave de lujo a las puertas del Parque Natural Cabo de Gata, con 125 viviendas con vistas al mar y servicios de alto nivel.

Con esta amplia experiencia, Grupo Insur reafirma su apuesta por Andalucía Oriental, un mercado estratégico para el crecimiento de la compañía, en el que continuará explorando "nuevas oportunidades de desarrollo residencial", especialmente en los principales enclaves de la costa andaluza. La promotora mantiene así su compromiso con el desarrollo de proyectos de calidad en ubicaciones con gran potencial y atractivo residencial.