Intervenidos en Melilla 300 teléfonos móviles ocultos en un coche tras desembarcar del ferry de Málaga

Intervenidos en Melilla 300 teléfonos móviles ocultos en un coche - GUARDIA CIVIL

MELILLA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido un total de 300 teléfonos móviles que eran transportados de forma oculta en el maletero de un vehículo durante una inspección realizada en el recinto portuario de Melilla, coincidiendo con el desembarque de un buque procedente de Málaga.

Según ha informado este jueves un portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil en Melilla, el conductor del vehículo, un varón residente en la ciudad, ha sido denunciado por una infracción a la Ley 58/2003, General Tributaria, al portar mercancía no declarada para su despacho a efectos aduaneros. El material intervenido ha quedado a disposición de la Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales (II.EE.) de la ciudad autónoma.

La intervención tuvo lugar en el marco de los controles aleatorios y selectivos de vehículos que se realizan habitualmente durante el desembarque de los buques. En el desarrollo del dispositivo operativo y tras el análisis de riesgos en el ámbito fiscal, los agentes inspeccionaron un vehículo nacional ocupado por una sola persona.

La citada fuente ha explicado que, a pesar de que el conductor manifestó no tener "nada que declarar", la pericia profesional de los agentes llevó a un registro más exhaustivo del habitáculo y del maletero. En este último "se localizaron 15 cajas de cartón que contenían 200 teléfonos móviles Samsung modelo A16 y otros 100 terminales Samsung modelo A07, con un valor total estimado de 24.000 euros".

La Guardia Civil ha subrayado que esta actuación se enmarca en su lucha contra el fraude en el ámbito fiscal, dentro de las competencias que le atribuye el Resguardo Fiscal del Estado, actuando bajo la dependencia funcional del Administrador de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria.