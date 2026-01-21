Una investigación de la UMA analiza la forma en que los medios de comunicación representan los problemas de salud mental

Investigadora del Departamento de Enfermería de la UMA, Celia Martí García. - UMA

MÁLAGA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una investigación de la Universidad de Málaga (UMA) ha analizado la forma en la que los medios de comunicación exhiben los problemas de salud mental y revela que estas representaciones mediáticas, "frecuentemente sensacionalistas, negativas y asociadas a violencia o incapacidad", influyen en la vida de las personas que reciben el diagnóstico, "afectando a su autoestima y generando estigma social".

Así lo han indicado desde la UMA, que señalan que se trata de un estudio cualitativo, centrado en la voz de personas con diagnóstico de esquizofrenia, que ha sido realizado en la universidad a partir de financiación conseguida en la I Beca de Investigación en Salud Mental del Consejo General de Enfermería, cuyos primeros resultados se han publicado en la revista científica 'PLOS ONE'.

Este trabajo, que ha sido dirigido por la investigadora del Departamento de Enfermería Celia Martí García, pone de relieve que la representación que la prensa hace de los problemas de salud mental "modela la percepción que la sociedad, incluyendo los profesionales sanitarios, tienen de ella", han apuntado desde la UMA a través de una nota.

Además, muestra cómo estas imágenes públicas "generan estigma social, lo que dificulta pedir ayuda, mantener relaciones sociales y adherirse al tratamiento".

"Sin duda, estos estereotipos condicionan el bienestar de las personas afectadas, su identidad y sus oportunidades, incluso más allá de los síntomas clínicos", afirma la profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud, quien ha explicado que la importancia de esta investigación se debe "al hecho de haber contado con la perspectiva directa de personas que viven con esquizofrenia", algo que, hasta ahora, "quedaba poco recogido en la literatura previa".

Según ha aclarado Martí García, "la mayor parte de los trabajos anteriores se centran en analizar contenidos mediáticos, pero no en cómo estos son vividos y experimentados por quienes conviven con el diagnóstico".

Así, para su desarrollo han participado usuarios de los servicios de salud mental del área de gestión clínica del Hospital Carlos Haya y de asociaciones como Afenes y Afesol.

Otro de los aspectos clave de este estudio, tal y como destaca su autora principal, "es que aporta evidencia útil para diseñar estrategias reales de reducción del estigma basadas en la experiencia vivida", tales como mejorar la alfabetización en salud mental, fomentar representaciones mediáticas más ajustadas, formar a profesionales o potenciar el contacto social positivo.

"Todavía falta integrar sus voces en el diseño de estrategias institucionales", asegura, al tiempo que considera que estas investigaciones "son esenciales para construir políticas, prácticas clínicas y narrativas sociales basadas en la experiencia real, favoreciendo una sociedad más informada, empática y libre de prejuicios". Además, añade la necesidad de visibilizar para poder conseguirlo.

Junto a Celia Martí-García, Casta Quemada-González y Carlos Aguilera-Serrano son otros profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UMA --investigadores también de Ibima-Plataforma Bionand-- que participan en este estudio, en el que además colaboran M. Paz García-Caro, de la Universidad de Granada, y Yolanda Mejías Martín, del Hospital Virgen de las Nieves de Granada.

La Beca de Investigación en Salud Mental del Consejo General de Enfermería conseguida con este proyecto, por la que se obtuvo una dotación económica de 2.000 euros, reconoció su relevancia, originalidad, viabilidad y carácter innovador para beneficiar a personas con problemas de salud mental en materia de prevención, información, calidad de vida o lucha contra el estigma e integración social.