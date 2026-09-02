Investigado un hombre en Torrent (Valencia) por la supuesta estafa por 'smishing' a una vecina de Málaga

Archivo - Agente de la Guardia Civil en investigación - OPC - Archivo

La víctima fue engañada para realizar una transferencia de 3.000 euros bajo el pretexto de anular una supuesta operación fraudulenta

VALÈNCIA, 2 Sep. (EUROPA PR4ESS) -

La Guardia Civil, a través de su CiberComandancia, ha esclarecido e investiga a un hombre en Torrent (Valencia) por una estafa cometida mediante la técnica del 'smishing' a una vecina de Málaga, que presentó denuncia por los hechos a través de la Sede Electrónica de la Benemérita.

La investigación ha permitido identificar a un hombre residente en Torrent como presunto autor del delito. La denunciante manifestó haber recibido un mensaje de texto que, posteriormente, resultó ser fraudulento y que aparecía integrado en el mismo hilo de comunicación utilizado por su entidad bancaria, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

En el mensaje se alertaba de una supuesta transferencia pendiente por importe de 3.000 euros, facilitándose un número de teléfono para solucionar la incidencia. Ante esta situación, la víctima contactó con el número indicado utilizando el teléfono móvil de su marido. Al otro lado de la línea, un supuesto agente de seguridad bancaria le indicó que debía seguir una serie de pasos para anular la operación y proteger sus fondos.

El presunto autor supuestamente utilizó técnicas de ingeniería social y suplantación de identidad para ganarse la confianza de la víctima. Durante la llamada, el supuesto empleado verificó distintos datos personales y remitió mensajes de confirmación ficticios, para reforzar la apariencia de legitimidad de la comunicación.

SOSPECHAS

Bajo el pretexto de cancelar la supuesta transferencia pendiente, consiguió que la víctima realizara una transferencia por importe de 3.000 euros a una cuenta bancaria que no estaba vinculada con su entidad financiera. La víctima comenzó a sospechar cuando los estafadores intentaron que efectuara un segundo movimiento bancario.

Tras contactar directamente con su verdadera entidad financiera, pudo confirmar que había sido víctima de una estafa. La denuncia fue presentada a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil y, tras su recepción, el Equipo @ de la CiberComandancia inició las correspondientes actuaciones de investigación.

Las pesquisas permitieron reconstruir la operativa empleada y se centraron en el análisis de las comunicaciones mantenidas entre la víctima y los presuntos autores, así como en el estudio de la trazabilidad de la transferencia realizada. Asimismo, se llevaron a cabo diversas gestiones encaminadas a identificar a la persona relacionada con los hechos y determinar su posible participación en la actividad delictiva.

El análisis conjunto de la información obtenida durante la investigación permitió establecer la vinculación de una persona con los hechos denunciados y aportar los indicios necesarios para su esclarecimiento. Finalizadas las diligencias, el atestado instruido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente de Torrent (Valencia), para la continuación del procedimiento.