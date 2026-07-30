Investigado en Málaga por conducir sin cinturón, bajo efectos de las drogas y provocar un accidente al fugarse

Archivo - Agentes de la Guardia Civil de Tráfico en una imagen de archivo.. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un hombre que fue sorprendido en Málaga en un control de tráfico conduciendo sin cinturón y bajo los efectos de las drogas, además de por conducir de forma temeraria y provocar un accidente cuando se dio a la fuga tras ser parado por los agentes.

Según han informado desde la Guardia Civil a través de una nota, el 6 de abril el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Málaga estableció un punto de verificación de alcohol y drogas en una de las vías de acceso a la ciudad de Málaga.

En dicho control se paró al conductor de un vehículo por no hacer uso del cinturón de seguridad, además de que desprendía del interior del vehículo un fuerte olor a cannabis y se le apreció sintomatología que indicaba que lo hacía bajo la influencia de las drogas.

Al ser requerido para realizar las pruebas reglamentarias emprendió la huida del punto de verificación, circulando a gran velocidad y de forma temeraria hasta adentrarse en el casco urbano de Málaga, donde colisionó frontalmente contra otro vehículo que circulaba correctamente.

Tras esto, el conductor se bajó del vehículo y continuó la fuga a pie; aunque finalmente fue detenido con posterioridad por el Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Málaga.

El hombre está investigado como presunto autor de los supuestos delitos de negativa a someterse a las pruebas de drogas, conducción bajo la influencia de sustancias estupefacientes, conducción temeraria con resultado de siniestro vial con solo daños materiales, comprobándose, además, que carecía de permiso de conducción.

Según han señalado desde la Guardia Civil, estos delitos llevan aparejada pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Así, han recordado que los datos confirman la relación entre el consumo de alcohol y estupefacientes y la siniestralidad en las carreteras, incrementándose notablemente el riesgo de sufrir un accidente.