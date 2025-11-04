Investigan el hallazgo de un cadáver con signos de violencia en Alpandeire (Málaga)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, de pie junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil está investigando el hallazgo este pasado domingo de un cadáver en la carretera A-369, en término municipal de la localidad malagueña de Alpandeire.

Al parecer, según las primeras pesquisas, se trata de un varón con aparentes signos de violencia, según han confirmado fuentes del instituto armado. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para tratar de esclarecer lo sucedido.

Cabe recordar que se trata de otro cadáver hallado en la provincia de Málaga en los últimos días. Este pasado lunes un cuerpo fue depositado desde una embarcación en un muelle de un recinto portuario en la ciudad malagueña de Marbella.

Al parecer, y en primera instancia, el cuerpo depositado en el entorno del muelle del puerto no parece presentar signos de violencia, si bien la investigación por parte de la Benemérita permanece abierta para esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, el cadáver de una mujer fue hallado al mediodía también de este pasado lunes en la playa de Mezquitilla, en Algarrobo (Málaga).