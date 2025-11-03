Investigan el hallazgo de un cuerpo depositado desde una embarcación en un puerto de Marbella

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 3 Nov. (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cuerpo depositado este lunes desde una embarcación en un muelle de un recinto portuario en la ciudad malagueña de Marbella.

Así lo han confirmado fuentes del cuerpo armado a Europa Press, que han confirmado el suceso, y respecto al mismo han detallado que desde una embarcación semirrígida han depositado el cuerpo de una persona, aparentemente moribunda, si bien tras la movilización de los servicios de emergencia, se ha confirmado que estaba fallecida.

Al parecer, y en primera instancia, el cuerpo depositado en el entorno del muelle del puerto no parece presentar signos de violencia, si bien la investigación por parte de la Benemérita permanece abierta para esclarecer lo ocurrido.