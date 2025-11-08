Investigan como posible delito de odio una presunta agresión homófoba en Torremolinos (Málaga)

MÁLAGA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha abierto una investigación en el ámbito de un posible delito de odio después de que una persona haya presentado una denuncia por una presunta agresión homófoba sucedida en Torremolinos (Málaga).

Así lo han confirmado fuentes del Cuerpo Nacional de Policía que han precisado que este suceso denunciado se investiga "como un supuesto delito de odio", a la vez que precisan que las lesiones sufridas por la víctima "son de carácter leve".

Según ha adelantado este sábado el periódico 'Málaga Hoy', la víctima de la agresión ha sido un hombre de 39 años, quien ha denunciado ante Policía Nacional haber sido víctima de una agresión homófoba en la zona de La Nogalera en la mencionada ciudad malagueña de Torremolinos.

El rotativo recoge declaraciones de la víctima en las que este apunta que habría sido atacado por tres jóvenes al grito de "maricón", que le habrían dejado "inconsciente" en torno a las seis de la madrugada del pasado viernes 7 de noviembre en el referido lugar.

En una publicación en su perfil en redes sociales, consultada por Europa Press, la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha replicado la noticia publicada por 'Málaga Hoy', y ha expresado "todo mi apoyo y el de nuestra ciudad". "Nadie debe sentir miedo por su orientación sexual. Espero que los agresores sean identificados y puedan responder ante esta brutal agresión. Ni un paso atrás", ha escrito en su publicación.