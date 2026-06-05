Investigan como violencia de género el asesinato con arma de fuego de una mujer en Málaga

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

MÁLAGA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga el asesinato de una mujer de 51 años en la zona norte de Málaga capital como presunta violencia de género, tras hallar el cuerpo con heridas de arma de fuego, junto al de un hombre de 56 años.

La Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno está recabando todos los datos del caso para remitirlos a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género para su confirmación como un nuevo caso de violencia de género.

Según han confirmado a Europa Press, ninguno de los dos tenía antecedentes en Viogen, ni entre ellos ni por separado. El hallazgo de los cuerpos ha tenido lugar sobre las 07,30 horas de este viernes en la zona norte de la ciudad, según han confirmado fuentes policiales.

El sistema Emergencias 112 Andalucía ha recibido varios avisos alertando del suceso ocurrido en calle Guadalimar. De inmediato dieron aviso a las Policía Nacional y a los servicios sanitarios.

La investigación para el total esclarecimiento de los hechos está abierta y de ella se ha hecho cargo el grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha incidido en que "debemos mostrar una vez más el rechazo de la sociedad ante la que sigue siendo una gran lacra, la violencia de género. Mis condolencias a la familia y amigos de la víctima", ha escrito en un mensaje en redes sociales.