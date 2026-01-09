IU alerta de que Málaga es la segunda ciudad más contaminada de España y exige medidas para mejorar la calidad del aire

La coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas. - IU MÁLAGA

MÁLAGA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha criticado que Málaga ocupa el segundo puesto nacional en niveles de contaminación, según un informe de Ecologistas en Acción, y que, en concreto, la avenida Juan XXIII triplica los límites de dióxido de nitrógeno recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La coordinadora provincial de IU, Toni Morillas, reclama al Ayuntamiento de la capital malagueña políticas efectivas para frenar la mala calidad del aire, como la creación del gran bosque urbano en los antiguos terrenos de Repsol o un refuerzo del transporte público.

Morillas ha alertado de que "en nuestro país se producen cada año 4.100 muertes prematuras ocasionadas por la mala calidad atmosférica. Es urgente que por parte de las administraciones públicas y, en concreto, por parte del Ayuntamiento de Málaga, se pongan en marcha políticas que permitan la mejora de la calidad del aire. Y esto pasa, necesariamente, por una apuesta por el arbolado".

"Justamente, la avenida Juan XXIII, está colindante a los antiguos terrenos de Repsol, donde la ciudadanía malagueña viene reivindicando la necesidad de que haya un gran bosque urbano que actuaría como un gran pulmón verde para esta zona, que es la que tiene el aire más contaminado de España y, sin embargo, vemos cómo el PP, no solo se niega a poner en marcha ese bosque urbano, sino que sigue apostando por más hormigón", ha criticado la también concejala en la oposición.

La coordinadora provincial de IU Málaga ha reivindicado "la necesidad de que dentro de esas políticas necesarias para mejorar la calidad del aire y la prevención frente a muertes prematuras por la contaminación atmosférica, es necesario que haya una apuesta por poner en marcha ese gran bosque urbano, porque el arbolado funciona como purificador del aire y los bosques actúan como sumideros del carbono que permiten limpiar la atmósfera".

"Además de apostar por la mejora del arbolado, queremos plantear con mucha claridad que no puede ser que, por parte del Ayuntamiento de Málaga, se haya puesto en marcha la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) sin haber hecho los deberes, sin haber cumplido con los compromisos en materia de aparcamientos disuasorios, sin haber cumplido con los compromisos en materia de fortalecimiento del transporte público urbano", ha subrayado Morillas.

Por último, ha insistido en una propuesta que se viene haciendo por parte de IU como es la necesidad del "3, 30%, 300". "Esta propuesta implica que cada vecino o cada vecina vea al menos tres árboles desde la ventada de su domicilio o de su centro de trabajo. Que el 30% de la superficie de los barrios sean zona verdes y tengan arbolado. Y que todos los vecinos y todas las vecinas vivan, como máximo a 300 metros de un gran bosque, de un gran parque, de una gran zona verde.

"Nos parece que todas estas medidas son esenciales para que podamos conseguir que Málaga deje de ocupar este triste puesto en el ránking de ser la segunda ciudad de España con el aire más contaminado", ha concluido.